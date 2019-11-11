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Олимпиада-2020 в Токио

Самбисты проведут мастер-классы в Доме болельщика на Олимпийских играх в Токио

В ноябре прошлого года самбо получило временное признание МОК

ЧХОНДЖУ /Южная Корея/, 11 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Площадка, где российские самбисты будут проводить мастер-классы и показательные выступления, будет представлена в российском Доме болельщика во время проведения Олимпиады в Токио. Об этом в интервью ТАСС рассказал президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

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В ноябре прошлого года самбо получило временное признание Международного олимпийского комитета.

"Совместно с Олимпийским комитетом России (ОКР) мы договорились, что во время Игр в Доме болельщика постоянно будут проводиться мастер-классы по самбо, а также показательные выступления наших спортсменов. Соответствующие переговоры мы вели переговоры с главой ОКР Станиславом Поздняковым", - сообщил Шестаков.

Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.

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Олимпиада-2020 в Токио
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