Черчесов рад тому, что футболист Ахметов правильно понял его критику

Перед игрой ЦСКА с "Сочи" стало известно, что Ахметов вызван в сборную России вместо полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Ранее Черчесов заявил, что Ахметов "не проявил себя на прошлом сборе" и по этой причине не был приглашен в национальную команду. Ахметов в воскресенье сказал, что критика Черчесова стала для него "тревожным звонком".

"Мы объективно оцениваем игровые качества футболистов. Если он отреагировал так, как сказал, то это уже плюс", - сказал Черчесов.

Ахметов в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча. В составе сборной России на счету 21-летнего полузащитника семь матчей.