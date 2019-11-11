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Евро-2020

Черчесов рад тому, что футболист Ахметов правильно понял его критику

Игрок ЦСКА был вызван в национальную команду вместо полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Виталий Невар/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов
© Виталий Невар/ТАСС

СОЧИ, 11 ноября. /ТАСС/. Футболист ЦСКА Ильзат Ахметов правильно воспринял критику главного тренера сборной России Станислава Черчесова после октябрьских матчей национальной команды. Об этом тренер рассказал журналистам.

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Перед игрой ЦСКА с "Сочи" стало известно, что Ахметов вызван в сборную России вместо полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Ранее Черчесов заявил, что Ахметов "не проявил себя на прошлом сборе" и по этой причине не был приглашен в национальную команду. Ахметов в воскресенье сказал, что критика Черчесова стала для него "тревожным звонком".

"Мы объективно оцениваем игровые качества футболистов. Если он отреагировал так, как сказал, то это уже плюс", - сказал Черчесов.

Ахметов в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил два мяча. В составе сборной России на счету 21-летнего полузащитника семь матчей.

Теги
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