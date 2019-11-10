Футболист Ахметов заявил, что критика со стороны Черчесова послужила тревожным звонком

СОЧИ, 10 ноября. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что стал больше выкладываться на поле после критики со стороны главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом Ахметов заявил журналистам после победы армейцев над "Сочи".

"Мы вернулись в игру, самое главное, что выиграли и взяли три очка, - сказал Ахметов. - Что касается безголевой серии Федора Чалова (не забивал с 29 сентября - прим. ТАСС), то спад был не только у него, а у всей команды по результатам, вроде играли неплохо, но где-то не хватало удачи, мастерства. Но он прервал свою серию, он на тренировках забивает, возможно, психологическое давление сказывалось на него".

Перед игрой с "Сочи" стало известно, что Ахметов вызван в сборную России вместо полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Ранее Черчесов заявил, что Ахметов "не проявил себя на прошлом сборе" и по этой причине не был приглашен в сборную.

"Мне сказали перед игрой, что я остаюсь. Это никак не повлияло на меня. Я стараюсь по максимуму отдаваться, и понятно, что критика со стороны Черчесова была звонком для меня, что я должен больше отдаваться на поле", - отметил полузащитник.

В турнирной таблице ЦСКА занимает третье место, набрав 30 очков. После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).