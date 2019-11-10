Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Футболист ЦСКА Ахметов вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020

Он заменит в составе получившего травму Дмитрия Баринова
Ильзат Ахметов Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Ильзат Ахметов
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 10 ноября. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

На эту тему
Футболист "Зенита" Ерохин вызван в сборную России на матчи отбора ЧЕ-2020

Ахметов в сборной России заменит полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова, который получил мышечное повреждение. "Под контролем медицинского штаба сборной России ему было выполнено МРТ, и все полученные результаты проанализированы. Учитывая то, что минимальный срок лечения составляет 10 дней, принято решение оставить футболиста в расположении клуба", - говорится в сообщении.

Ахметов в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 мяча.

Сборная России в ноябре проведет два заключительных матча квалификации чемпионата Европы. 16 ноября в Санкт-Петербурге российская команда примет сборную Бельгии, а 19 ноября на выезде встретится с командой Сан-Марино.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Фестиваль скандинавской ходьбы Ирины Слуцкой собрал более 500 участников во Владимире
Финалом фестиваля стал организованный заход по центру Владимира с участием именитых спортсменов и руководства области
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС