Футболист ЦСКА Ахметов вызван в сборную России на матчи отбора Евро-2020

ТАСС, 10 ноября. Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Бельгии и Сан-Марино. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Ахметов в сборной России заменит полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Баринова, который получил мышечное повреждение. "Под контролем медицинского штаба сборной России ему было выполнено МРТ, и все полученные результаты проанализированы. Учитывая то, что минимальный срок лечения составляет 10 дней, принято решение оставить футболиста в расположении клуба", - говорится в сообщении.

Ахметов в текущем сезоне провел 16 матчей в чемпионате России, в которых забил 2 мяча.

Сборная России в ноябре проведет два заключительных матча квалификации чемпионата Европы. 16 ноября в Санкт-Петербурге российская команда примет сборную Бельгии, а 19 ноября на выезде встретится с командой Сан-Марино.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).