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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Ивлев считает некорректными спекуляции на тему развития ситуации вокруг РУСАДА

Председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства считает, что комментарии по этому вопросу должны быть сбалансированными и взвешенными
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Спекулировать на тему последствий, которые ждут российский спорт в связи с обнаружением в базе данных московской лаборатории изменений, некорректно. Такое мнение ТАСС высказал председатель наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев.

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В сентябре исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) инициировал вопрос лишения РУСАДА статуса соответствия по причине выявленных в базе данных московской лаборатории изменений. В частности, гендиректор РУСАДА Юрий Ганус считает, что шансы избежать санкций минимальны, а российские спортсмены могут столкнуться с недопуском к международным стартам.

"Мы считаем, что комментарии должны быть сбалансированными и взвешенными. Говорить о возможном развитии сценария в том или ином виде, наверное, некорректно. Работа идет, материалы все представлены. Что будет дальше - предмет переговоров", - сказал Ивлев.

Сохранение целостности базы данных московской лаборатории являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Окончательное решение по статусу РУСАДА исполком WADA может вынести 9 декабря. Это произойдет, если 17 ноября комитет по соответствию сможет предоставить исполкому необходимую для вынесения вердикта рекомендацию. В октябре российская сторона предоставила WADA ответы на все вопросы, которые возникли в связи с обнаружением изменений в базе данных.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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