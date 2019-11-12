Брагин: молодежной сборной России по хоккею нужно продолжать улучшать игру в большинстве

ТАСС, 12 ноября. Главный тренер молодежной сборной России по хоккею (игроки до 20 лет) Валерий Брагин заявил, что команде нужно продолжать совершенствовать игру в большинстве. Комментарий Брагина приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В ночь на вторник молодежная сборная России победила команду Хоккейной лиги Онтарио (OHL) в серии буллитов со счетом 3:2 в четвертом матче Суперсерии. Россияне дважды отыгрывались по ходу встречи.

"Тяжеловато входили в игру, это связано с паузой в несколько дней, игрового режима не хватило, а второй и третий период были хорошими, - сказал Брагин. - Нужно продолжать улучшать нашу игру в большинстве, в остальном: положительный результат - он и есть положительный, им я доволен. Завтра будет ранний подъем, большая часть дня в дороге - посмотрим, во сколько мы будем на месте. Игра через день, так что может быть будет легкая тренировка восстановительного плана".

"Показали характер и вытащили игру, всегда нужно играть до конца, - заявил вратарь сборной Амир Мифхатов. - Игра была напряженная, было важно не потухнуть, а наоборот завестись - это получилось. У нас был перерыв, хорошо подготовились, был один выходной, состояние отличное. Завтра день перерыва и будем продолжим серию, думаю, эта победа придаст сил".

14 и 15 ноября команда Брагина в рамках Суперсерии проведет матчи со сборной Западной хоккейной лиги (WHL).