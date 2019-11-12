Сидорова, Ромашина и Дериглазова претендуют на получение Национальной спортивной премии

Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом в 2019 году, Ромашина завоевала три золотые награды на чемпионате мира по водным видам спорта в 2019 году, Дериглазова дважды первенствовала на чемпионате мира 2019 года.

ТАСС, 12 ноября. Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, пятикратная победительница Олимпийских игр в синхронном плавании Светлана Ромашина и олимпийская чемпионка в фехтовании Инна Дериглазова номинированы на звание лучшей спортсменки года в Национальной спортивной премии. Об этом сообщается на официальном сайте премии.

На звание лучшего спортсмена года претендуют двукратный чемпион мира сноубордист Дмитрий Логинов, чемпион мира по фристайлу Максим Буров и бронзовый призер Олимпийских игр в плавании Антон Чупков. На звание лучшего тренера года номинированы Ирина Зеновка (хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике), Татьяна Покровская (главный тренер сборной России по синхронному плаванию с 1998 года) и Светлана Абрамова (тренер Сидоровой).

Тамара Москвина (заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию), Владимир Сальников (президент Федерации плавания России) и Виктор Кровопусков (титулованный советский фехтовальщик) являются претендентами в номинации "Эпоха в спорте". В номинации "Спортивная солидарность", премия в которой вручается за продвижение интересов российского спорта на международной арене, в список претендентов попали Роман Ротенберг (глава штаба сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России), Анатолий Карпов (вице-президент Всероссийской шахматной федерации), Владимир Славский (вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России) и Виталий Крючин (президент Международной конфедерации практической стрельбы).

В список на звание лучшего спортивного объекта России попали дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве, спортивная школа "Алмаз" в Республике Башкортостан и физкультурно-оздоровительный комплекс в Омске.

Ежегодная Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году и проводится в целях стимулирования профессиональной деятельности спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта. Церемония ее вручения состоится 12 декабря в концертном зале "Зарядье". Экспертный совет определит лауреатов премии с учетом итогов народного голосования.