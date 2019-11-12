Гонщик "Формулы-1" Албон останется в "Ред Булле" на сезон 2020 года

ТАСС, 12 ноября. Тайский автогонщик Александер Албон продлил контракт с австрийским концерном "Ред Булл" до конца чемпионата мира в классе машин "Формула-1" 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Албон был переведен в "Ред Булл" после Гран-при Венгрии 12 августа 2019 года из дочерней команды австрийского концерна "Торо Россо", где выступает россиянин Даниил Квят. 23-летний Албон заменил переведенного в "Торо Россо" из-за неудовлетворительных результатов француза Пьера Гасли.

За два Гран-при до конца сезона-2019 Албон в личном зачете идет шестым, набрав 84 очка. После перевода в "Ред Булл" гонщик не опускался ниже шестого места, лучшим его результатом в 2019 году стало четвертое место на Гран-при Японии. На счету 25-летнего Квята в нынешнем сезоне 34 очка, гонщик "Торо Россо" в текущем сезоне однажды поднялся на пьедестал почета, заняв третье место на Гран-при Германии.

Квят дебютировал в "Формуле-1" в 2014 году в составе "Торо Россо". В 2015 году он был переведен в "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был отправлен обратно в "Торо Россо". В 2017 году, не дожидаясь окончания сезона, "Ред Булл" исключил Квята из своей программы, разорвав с ним контракт. В 2018 году россиянин выполнял роль пилота по развитию "Феррари" и ближе к концу сезона получил приглашение от команды "Ред Булл" выступить в составе "Торо Россо" в 2019 году.

Следующий Гран-при "Формулы-1" пройдет 15-17 ноября в Бразилии.