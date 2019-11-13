Комарова: разделение между Югрой и Москвой делает Шахматную олимпиаду более доступной

МОСКВА, 13 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Разделение Всемирной шахматной олимпиады между Ханты-Мансийском и Москвой делает соревнования более доступными для болельщиков. Такое мнение ТАСС высказала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова.

Из Югры в столицу. Всемирная шахматная олимпиада 2020 года пройдет в Москве

Ранее было объявлено, что Всемирная шахматная олимпиада, которая пройдет в августе 2020 года, перенесена из Ханты-Мансийска в Москву. Позже президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил ТАСС, что церемония открытия турнира пройдет в Ханты-Мансийске, а соревновательная часть - в Москве.

"Абсолютно все в порядке, все пройдет по плану. У нас будет открытие, первые Паралимпийские игры по шахматам и конгресс FIDE, - сказала Комарова. - FIDE считает, что так будет интереснее и доступнее для многих зрителей. Мы же считаем важным сотрудничать с FIDЕ и поэтому поддерживаем их решение".

"Никто ничего не отнимал у нас - это решение FIDE, которое мы обсудили и в оценках не разошлись", - подчеркнула Комарова.

Всемирная шахматная олимпиада в третий раз пройдет в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году - российская команда).