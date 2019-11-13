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Шахматные турниры

Российский шахматист Грищук сыграет с Дудой в финале этапа Гран-при FIDE в Германии

Поляк обыграл в полуфинале на тай-брейке Даниила Дубова
Ян-Кшиштоф Дуда EPA/J. CASARES
Описание
Ян-Кшиштоф Дуда
© EPA/J. CASARES

ТАСС, 13 ноября. Россиянин Даниил Дубов проиграл поляку Яну-Кшиштофу Дуде на тай-брейке в полуфинале третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге.

Обе партии полуфинала завершились вничью, поэтому соперники играли тай-брейк. Сначала шахматисты провели две партии по 25 минут с добавлением 10 секунд на ход, в первой победил Дубов, во второй - Дуда, затем в первой партии по 10 минут с добавлением 10 секунд на ход шахматисты сыграли вничью, во второй победу одержал поляк.

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В финале Дуда сыграет с россиянином Александром Грищуком, который ранее обыграл француза Максима Вашье-Лаграва по итогам двух партий. Первая партия финала пройдет в пятницу.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве и завершился победой россиянина Яна Непомнящего. Второй этап состоялся в июле в Риге, победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвертый этап пройдет в Иерусалиме с 10 по 24 декабря. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.

Этап Гран-при в Гамбурге завершится 16 или 17 ноября (в случае тай-брейка).

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Шахматные турниры
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