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Серия Гран-при по фигурному катанию

Урманов: фигуристы Алиев и Самарин могут побороться за победу на этапе Гран-при в Москве

Соревнования примет арена "Мегаспорт" 15-17 ноября

МОСКВА, 14 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Александр Самарин имеют шансы на золотую медаль пятого в сезоне этапа Гран-при, который пройдет в Москве. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Урманов.

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В мужском одиночном катании сборную России на домашнем турнире представят Алиев, Самарин и Макар Игнатов. Самарин и Алиев уже выступали на этапах Гран-при в нынешнем сезоне, первый завоевал серебро на турнире во Франции, второй - бронзу в Лас-Вегасе. В последний раз российский фигурист выигрывал московский этап Гран-при в 2009 году, тогда золотую медаль завоевал Евгений Плющенко.

"С учетом состава, который представлен в Москве, а также пройденных ими этапов, где они заняли хорошие места, им просто нужно сделать ту работу, которую они подготовили, - сказал Урманов. - С точки зрения попадания в финал Гран-при Диме и Саше нужно занимать места в тройке, а если первое - тогда просто замечательно. В то же время исключать возможность победы на этом турнире тоже не нужно".

Также Урманов высказался относительно конкуренции в женском одиночном турнире на московском этапе, где от России выступят мировая рекордсменка в произвольной программе и по сумме баллов Александра Трусова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и Станислава Константинова. "Я думаю, что всем поклонникам фигурного катания хотелось бы, чтобы конкуренция была всегда, в любом соревнований, тогда есть интерес, для того и есть соревнования, чтобы была конкурентная борьба, - сказал собеседник агентства. - И болельщики, и профессионалы заинтересованы в том, чтобы это было зрелищно и интересно, поэтому я, как и многие другие, буду болеть за всех наших и хотел бы всем пожелать удачного старта и успешного финиша".

Московский этап Гран-при пройдет с 15 по 17 ноября. Соревнования примет арена "Мегаспорт".

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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