Урманов: фигуристы Алиев и Самарин могут побороться за победу на этапе Гран-при в Москве

В мужском одиночном катании сборную России на домашнем турнире представят Алиев, Самарин и Макар Игнатов. Самарин и Алиев уже выступали на этапах Гран-при в нынешнем сезоне, первый завоевал серебро на турнире во Франции, второй - бронзу в Лас-Вегасе. В последний раз российский фигурист выигрывал московский этап Гран-при в 2009 году, тогда золотую медаль завоевал Евгений Плющенко.

"С учетом состава, который представлен в Москве, а также пройденных ими этапов, где они заняли хорошие места, им просто нужно сделать ту работу, которую они подготовили, - сказал Урманов. - С точки зрения попадания в финал Гран-при Диме и Саше нужно занимать места в тройке, а если первое - тогда просто замечательно. В то же время исключать возможность победы на этом турнире тоже не нужно".

Также Урманов высказался относительно конкуренции в женском одиночном турнире на московском этапе, где от России выступят мировая рекордсменка в произвольной программе и по сумме баллов Александра Трусова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева и Станислава Константинова. "Я думаю, что всем поклонникам фигурного катания хотелось бы, чтобы конкуренция была всегда, в любом соревнований, тогда есть интерес, для того и есть соревнования, чтобы была конкурентная борьба, - сказал собеседник агентства. - И болельщики, и профессионалы заинтересованы в том, чтобы это было зрелищно и интересно, поэтому я, как и многие другие, буду болеть за всех наших и хотел бы всем пожелать удачного старта и успешного финиша".

Московский этап Гран-при пройдет с 15 по 17 ноября. Соревнования примет арена "Мегаспорт".