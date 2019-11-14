Гендиректор БК "Химки" оценил старт команды в Евролиге на четверку с плюсом

МЫТИЩИ /Московская область/, 14 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболистам "Химок" можно поставить четыре с плюсом за старт в Евролиге. Об этом ТАСС заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов.

В четверг "Химки" дома победили итальянскую "Олимпию Милан" со счетом 87:79 в матче восьмого тура Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 24 очка.

"Сегодня была командная победа. Матч для нас начинался сложно, но Швед потащил за собой команду, и потом другие игроки поддержали Алексея", - сказал Астахов.

"Химки" занимают вторую строчку в турнирной таблице, одержав шесть побед и потерпев два поражения, "Олимпия Милан" находится на четвертом месте с такими же показателями.

В матче девятого тура Евролиги российский клуб 19 ноября на выезде сыграет с испанским "Реалом", 21 ноября - с "Валенсией".

"На мой взгляд, в Евролиге мы стартовали на четыре с плюсом. У нас два поражения - от ЦСКА и "Црвены Звезды". Если бы одержали победу в Сербии, была бы твердая пятерка. В любом случае надо сохранять этот уровень и не расслабляться. Следующая неделя очень сложная. Нам предстоят игры в Мадриде и Валенсии", - сказал генеральный директор "Химок".