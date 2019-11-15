Шайба Радулова помогла "Далласу" победить "Ванкувер" в матче НХЛ

В составе гостей шайбы забросили Джастин Даулинг (4-я минута), Блейк Комо (24), Тайлер Сегин (39) и российский форвард Александр Радулов (58). У "Ванкувера" отличились Джейк Виртанен (25) и Трой Стечер (31).

Радулов провел на льду 16 минут 55 секунд, нанес два броска в створ и завершил матч с показателем полезности "+1". В текущем сезоне он провел 20 матчей, в которых набрал 11 очков (6 шайб + 5 результативных передач). Российский вратарь "Далласа" Антон Худобин отразил 32 броска из 34, нападающий гостей Денис Гурьянов сыграл 13 минут 39 секунд, нанес один бросок в створ при показателе полезности "-1" и подрался с защитником "Ванкувера" Джорди Бенном.

В других матчах дня "Эдмонтон" на своем льду победил "Колорадо" (6:2), форвард хозяев Коннор Макдэвид набрал шесть очков (три шайбы + три передачи), его партнер по команде немец Леон Драйзайтль отметился пятью передачами. Драйзайтль занимает первое место в списке бомбардиров сезона (41 очко), Макдэвид - второе (37). "Лос-Анджелес" дома победил "Детройт" в овертайме (3:2), российский нападающий хозяев Илья Ковальчук пропустил вторую встречу подряд. "Миннесота" на своем льду оказалась сильнее "Аризоны" (3:2), "Сан-Хосе" на выезде переиграл "Анахайм" (5:3).

"Даллас" занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 22 очка в 20 матчах, "Ванкувер" располагается на пятой строчке (23 очка, 20 матчей). В следующем матче "Даллас" 17 ноября на выезде встретится с "Эдмонтоном", в тот же день "Ванкувер" примет "Колорадо".