Форвард "Тампы" Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 15 ноября. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"Тампа" разгромила "Рейнджерс" в матче НХЛ, забросив девять шайб

На эту тему

"Тампа" дома разгромила "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 9:3, 26-летний форвард забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. В текущем сезоне Кучеров провел 16 матчей, в которых набрал 17 очков (6 шайб + 11 передач).

Первой звездой игрового дня стал канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который набрал 6 (3+3) очков в домашнем матче против "Колорадо" (6:2).

Третьей звездой стал партнер Макдэвида немецкий нападающий Леон Драйзайтль, который сделал пять голевых передач.