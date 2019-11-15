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НХЛ

Форвард "Тампы" Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

В победном матче с "Рейнджерс" россиянин забросил шайбу и сделал три голевые передачи
Никита Кучеров AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 15 ноября. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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"Тампа" дома разгромила "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 9:3, 26-летний форвард забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. В текущем сезоне Кучеров провел 16 матчей, в которых набрал 17 очков (6 шайб + 11 передач).

Первой звездой игрового дня стал канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который набрал 6 (3+3) очков в домашнем матче против "Колорадо" (6:2).

Третьей звездой стал партнер Макдэвида немецкий нападающий Леон Драйзайтль, который сделал пять голевых передач.

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