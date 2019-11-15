Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сборные по хоккею

Брагин: российские хоккеисты провели все матчи Суперсерии с канадцами на равных

В ночь на пятницу молодежная сборная России взяла верх в серии буллитов над командой Западной хоккейной лиги со счетом 4:3 в заключительной встрече Суперсерии

ТАСС, 15 ноября. Молодежная сборная России по хоккею провела все матчи Суперсерии с канадскими командами на равных. Такое мнение высказал главный тренер российской сборной Валерий Брагин, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

На эту тему
Молодежная сборная России по хоккею проиграла в Суперсерии

В ночь на пятницу подопечные Брагина взяли верх в серии буллитов над сборной Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 4:3 в заключительной встрече Суперсерии. По итогам шести матчей счет в противостоянии оказался равным (3-3), команды при этом набрали одинаковое количество очков (по девять). Победитель определялся в дополнительной серии буллитов, где точнее оказались канадские хоккеисты.

"Все матчи Суперсерии были очень напряженными, играли на равных, а исход решали нюансы, - сказал Брагин. - Доволен - это когда выигрываешь серию, но в целом - радует то, какими напряженными были игры. Четыре матча из шести завершились в овертаймах или буллитных сериях - это одна из самых упорных, равных серий на моей памяти. В этот раз начинали Суперсерию с матчей против команды Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), это было наше пожелание, если начинать с матчей против сборной WHL, то адаптация происходит слишком тяжело из-за огромной разницы во времени".

"Вторую половину Суперсерии сыграли тактически грамотнее, в первых матчах размеры площадки и необходимость быстрее принимать решения сильно влияли, во второй половине качество игры было повыше, - продолжил главный тренер. - На основании проведенных матчей в Суперсерии будем принимать решение о вызове кандидатов на заключительный сбор перед чемпионатом мира, будет в районе 30 игроков - из тех, кто был на Суперсерии, включая российских игроков местных клубов, и тех, кто играл на Турнире четырех наций в Финляндии".

Суперсерия, в которой сборная России играет по два матча против сборных QMJHL, Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и WHL, проводилась в 17-й раз, россияне становились победителями серии четыре раза.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Форвард "Тампы" Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ
В победном матче с "Рейнджерс" россиянин забросил шайбу и сделал три голевые передачи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС