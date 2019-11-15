Брагин: российские хоккеисты провели все матчи Суперсерии с канадцами на равных

ТАСС, 15 ноября. Молодежная сборная России по хоккею провела все матчи Суперсерии с канадскими командами на равных. Такое мнение высказал главный тренер российской сборной Валерий Брагин, комментарий которого приводит пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

В ночь на пятницу подопечные Брагина взяли верх в серии буллитов над сборной Западной хоккейной лиги (WHL) со счетом 4:3 в заключительной встрече Суперсерии. По итогам шести матчей счет в противостоянии оказался равным (3-3), команды при этом набрали одинаковое количество очков (по девять). Победитель определялся в дополнительной серии буллитов, где точнее оказались канадские хоккеисты.

"Все матчи Суперсерии были очень напряженными, играли на равных, а исход решали нюансы, - сказал Брагин. - Доволен - это когда выигрываешь серию, но в целом - радует то, какими напряженными были игры. Четыре матча из шести завершились в овертаймах или буллитных сериях - это одна из самых упорных, равных серий на моей памяти. В этот раз начинали Суперсерию с матчей против команды Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), это было наше пожелание, если начинать с матчей против сборной WHL, то адаптация происходит слишком тяжело из-за огромной разницы во времени".

"Вторую половину Суперсерии сыграли тактически грамотнее, в первых матчах размеры площадки и необходимость быстрее принимать решения сильно влияли, во второй половине качество игры было повыше, - продолжил главный тренер. - На основании проведенных матчей в Суперсерии будем принимать решение о вызове кандидатов на заключительный сбор перед чемпионатом мира, будет в районе 30 игроков - из тех, кто был на Суперсерии, включая российских игроков местных клубов, и тех, кто играл на Турнире четырех наций в Финляндии".

Суперсерия, в которой сборная России играет по два матча против сборных QMJHL, Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и WHL, проводилась в 17-й раз, россияне становились победителями серии четыре раза.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в чешских городах Острава и Тршинец.