WADA: изменения в базе данных лаборатории бросают тень и на действующих спортсменов РФ

ТАСС, 15 ноября. Изменения в базе данных московской лаборатории бросают тень не только на завершивших карьеру спортсменов, но и на действующих российских атлетов. Об этом заявил председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор, комментарий которого приводит журнал Sportschau .

23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

"[Изменения в базе данных московской лаборатории] также бросают тень на действующих спортсменов, если их данные будут не идеальными", - заявил председатель комитета по соответствию WADA.

Встреча экспертов WADA и России была намечена 14 ноября. Заседание комитета по соответствию WADA, на котором может быть выработана рекомендация по статусу РУСАДА, пройдет 17 ноября. Исполком WADA на заседании 9 декабря на основе рекомендации комитета может вынести решение о соответствии или несоответствии РУСАДА кодексу организации.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.