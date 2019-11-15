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Допинг-скандал вокруг российского спорта

WADA: изменения в базе данных лаборатории бросают тень и на действующих спортсменов РФ

Заседание комитета по соответствию WADA, на котором может быть выработана рекомендация по статусу РУСАДА, пройдет 17 ноября
Описание
© EPA-EFE/Bartlomiej Zborowski

ТАСС, 15 ноября. Изменения в базе данных московской лаборатории бросают тень не только на завершивших карьеру спортсменов, но и на действующих российских атлетов. Об этом заявил председатель комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор, комментарий которого приводит журнал Sportschau.

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23 сентября исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международному кодексу. Основанием для этого стали изменения, обнаруженные в базе данных проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение целостности базы являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года.

"[Изменения в базе данных московской лаборатории] также бросают тень на действующих спортсменов, если их данные будут не идеальными", - заявил председатель комитета по соответствию WADA.

Встреча экспертов WADA и России была намечена 14 ноября. Заседание комитета по соответствию WADA, на котором может быть выработана рекомендация по статусу РУСАДА, пройдет 17 ноября. Исполком WADA на заседании 9 декабря на основе рекомендации комитета может вынести решение о соответствии или несоответствии РУСАДА кодексу организации.

Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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