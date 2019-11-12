Колобков: вопросы WADA по базе данных московской лаборатории касаются технической части

ТАСС, 12 ноября. Вопросы Всемирного антидопингового агентства (WADA) по данным московской антидопинговой лаборатории касаются технической части. Об этом газете "Коммерсант" сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
В сентябре исполком WADA инициировал вопрос лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия по причине выявленных в базе данных московской лаборатории изменений. Российская сторона в октябре ответила WADA на 31 вопрос о причинах появления этих изменений. Если WADA сочтет объяснения неубедительными, комитет по соответствию рекомендует исполкому WADA применить санкции к РУСАДА, что поставит под угрозу выступление российских спортсменов на международных соревнованиях.
"Во время заседания совета учредителей WADA цитировались данные из технического отчета по базе. Если вы видели эти цитаты, то можете получить представление о вопросах, они касаются ряда входов в систему, веток входов, которые якобы могли привести к потере каких-то данных, - сказал Колобков. - И эксперты пытаются объяснить, с чем связаны входы, где находятся файлы, выводы могут быть различные. Эти вопросы - они для продвинутых экспертов в области технологий, потому что компьютеры, компьютерные базы - сложная история, это может быть связано с наладкой системы, это может быть перенос файлов".
Министр спорта подчеркнул, что вопросы WADA связаны с сугубо техническими нюансами, они не касаются спортсменов. "Эксперты WADA говорят: был вход, при входе были отданы такие-то команды. С чем связаны входы, почему эти команды были отданы и где вот эти файлы, которые, по их мнению, пропали? Наши эксперты объясняют, что система работает, постоянно обновляется, в ней неизбежно что-то происходит", - рассказал Колобков.
"Эта система не имеет никаких сертификатов, лицензий, потому что была создана в самой лаборатории сотрудниками Григория Родченкова, использовалась она для определенных целей - как для целей управления системой, так, возможно, и для изменений, то есть она - несовершенный продукт, - продолжил министр спорта. - Это я про систему LIMS (система управления лабораторной информацией - прим. ТАСС), куда данные вводятся вручную; но есть и другая система, так называемые raw files, "сырые файлы", они являются, по сути, данными, полученными с приборов, которые потом заносятся в LIMS. На основании этих данных можно заключить, что в пробе находится, какие показатели у спортсмена, вся эта база за много-много лет хранится на дисках приборов, на жестких дисках. Кроме того, есть еще огромный объем - четыре терабайта - данных, их тоже можно посмотреть, проверить".
Колобков объяснил, почему российская сторона долго передавала базу данных WADA. "Само по себе изъятие базы данных оказалось сложнейшей процедурой: компьютер, на котором все записывалось, - 2003 года выпуска, диски - очень старые, древние, - сказал Колобков. - При остановке сервера можно было потерять всю информацию, специальной группе WADA поэтому пришлось продлевать пребывание в России. Мы просто раньше не хотели посвящать людей в эти проблемы, из-за этого, кажется, и появились разные предположения, спекуляции".
Встреча экспертов России и WADA
Встреча российских экспертов с представителями WADA по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории запланирована на 17 ноября. На ней эксперты должны будут обменяться мнениями о причинах появления в базе данных изменений. Изначально предполагалось, что совместное заседание пройдет 23 октября в Лозанне (Швейцария), однако его пришлось перенести, поскольку экспертам WADA потребовалось больше времени на изучение ответа российской стороны, который был предоставлен 8 октября.
"Участвовать [во встрече] будут представители WADA, в первую очередь департамента расследований, который должен сделать итоговые выводы, эксперты Лозаннской антидопинговой лаборатории и наши специалисты, в том числе независимая группа, обеспечивавшая передачу базы данных, - рассказал Колобков. - Наша задача - объяснить все, как их называет WADA, несоответствия между базой данных, предоставленной ранее Григорием Родченковым, и базой данных, переданной в январе. Объяснить, были ли входы в систему и в чем они заключались".
Министр спорта рассказал, что экспертами с российской стороны будут в основном технические специалисты. "Это в основном технари, специалисты в IT-технологиях, поскольку передача базы была серьезной технологической задачей, - сказал Колобков. - Детальное исследование базы данных группой таких специалистов проводилось еще в рамках расследования, которое ведет Следственный комитет России по делу Григория Родченкова. Его официальную версию мы передать не имели права, так как такая передача возможна, опять же, лишь в рамках следственных действий, по запросу правоохранительных органов, но тот отчет, что передан WADA, основан на этой экспертизе".
Сохранение целостности базы данных московской лаборатории являлось условием восстановления РУСАДА в сентябре прошлого года. Новый международный стандарт по соответствию предполагает, что спортсмены страны, чье национальное антидопинговое агентство не соответствует кодексу, могут быть не допущены к участию в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.
Окончательное решение по статусу РУСАДА исполком WADA может вынести 9 декабря. Это произойдет, если 17 ноября комитет по соответствию сможет предоставить исполкому необходимую для вынесения вердикта рекомендацию.