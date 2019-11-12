Колобков: вопросы WADA по базе данных московской лаборатории касаются технической части

В сентябре исполком WADA инициировал вопрос лишения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия по причине выявленных в базе данных московской лаборатории изменений. Российская сторона в октябре ответила WADA на 31 вопрос о причинах появления этих изменений. Если WADA сочтет объяснения неубедительными, комитет по соответствию рекомендует исполкому WADA применить санкции к РУСАДА, что поставит под угрозу выступление российских спортсменов на международных соревнованиях.

"Во время заседания совета учредителей WADA цитировались данные из технического отчета по базе. Если вы видели эти цитаты, то можете получить представление о вопросах, они касаются ряда входов в систему, веток входов, которые якобы могли привести к потере каких-то данных, - сказал Колобков. - И эксперты пытаются объяснить, с чем связаны входы, где находятся файлы, выводы могут быть различные. Эти вопросы - они для продвинутых экспертов в области технологий, потому что компьютеры, компьютерные базы - сложная история, это может быть связано с наладкой системы, это может быть перенос файлов".

Министр спорта подчеркнул, что вопросы WADA связаны с сугубо техническими нюансами, они не касаются спортсменов. "Эксперты WADA говорят: был вход, при входе были отданы такие-то команды. С чем связаны входы, почему эти команды были отданы и где вот эти файлы, которые, по их мнению, пропали? Наши эксперты объясняют, что система работает, постоянно обновляется, в ней неизбежно что-то происходит", - рассказал Колобков.

"Эта система не имеет никаких сертификатов, лицензий, потому что была создана в самой лаборатории сотрудниками Григория Родченкова, использовалась она для определенных целей - как для целей управления системой, так, возможно, и для изменений, то есть она - несовершенный продукт, - продолжил министр спорта. - Это я про систему LIMS (система управления лабораторной информацией - прим. ТАСС), куда данные вводятся вручную; но есть и другая система, так называемые raw files, "сырые файлы", они являются, по сути, данными, полученными с приборов, которые потом заносятся в LIMS. На основании этих данных можно заключить, что в пробе находится, какие показатели у спортсмена, вся эта база за много-много лет хранится на дисках приборов, на жестких дисках. Кроме того, есть еще огромный объем - четыре терабайта - данных, их тоже можно посмотреть, проверить".

Колобков объяснил, почему российская сторона долго передавала базу данных WADA. "Само по себе изъятие базы данных оказалось сложнейшей процедурой: компьютер, на котором все записывалось, - 2003 года выпуска, диски - очень старые, древние, - сказал Колобков. - При остановке сервера можно было потерять всю информацию, специальной группе WADA поэтому пришлось продлевать пребывание в России. Мы просто раньше не хотели посвящать людей в эти проблемы, из-за этого, кажется, и появились разные предположения, спекуляции".

Встреча экспертов России и WADA

Встреча российских экспертов с представителями WADA по вопросу изменений в базе данных московской лаборатории запланирована на 17 ноября. На ней эксперты должны будут обменяться мнениями о причинах появления в базе данных изменений. Изначально предполагалось, что совместное заседание пройдет 23 октября в Лозанне (Швейцария), однако его пришлось перенести, поскольку экспертам WADA потребовалось больше времени на изучение ответа российской стороны, который был предоставлен 8 октября.