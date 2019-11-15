РФС рассчитывает поменять сложившиеся стереотипы о российских судьях

"Судьи сами виноваты во многих ошибках. Вы должны понимать, что идеальное судейство невозможно, потому что все равно будут эпизоды, когда можно так, а можно эдак. В этой связи нам важно поменять те стереотипы о судьях, которые сложились", - сказал Дюков.

Дюков также отметил, что для РФС было важно качественно завершить аналитическую работу. "Я назвал направления, по каждому направлению проработана дорожная карта инициатив, которые должны быть выполнены. Считаю, что мы своевременно начали разработку, нам надо было все учесть. Мы изначально были не удовлетворены той системой [судейства], которая была, она была неэффективной и несовершенной", - добавил Дюков.