Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС рассчитывает поменять сложившиеся стереотипы о российских судьях

По словам главы РФС Александра Дюкова, арбитры сами виноваты во многих ошибках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) намерен поменять сложившиеся стереотипы об отечественных судьях. Об этом журналистам сообщил глава РФС Александр Дюков.

На эту тему
Дюков: приглашение иностранных арбитров не позволит избежать проблем с судейством

"Судьи сами виноваты во многих ошибках. Вы должны понимать, что идеальное судейство невозможно, потому что все равно будут эпизоды, когда можно так, а можно эдак. В этой связи нам важно поменять те стереотипы о судьях, которые сложились", - сказал Дюков.

Дюков также отметил, что для РФС было важно качественно завершить аналитическую работу. "Я назвал направления, по каждому направлению проработана дорожная карта инициатив, которые должны быть выполнены. Считаю, что мы своевременно начали разработку, нам надо было все учесть. Мы изначально были не удовлетворены той системой [судейства], которая была, она была неэффективной и несовершенной", - добавил Дюков.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
ММА
Автобиография Хабиба Нурмагомедова выйдет на английском и турецком языках
Книга под названием Khabib Time вышла в декабре 2018 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС