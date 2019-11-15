Российские футболисты получат премиальные за выход на ЧЕ-2020 из средств УЕФА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб сборной России получат премиальные за выход на чемпионат Европы 2020 года из суммы, выплаченной Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

"Есть деньги со стороны УЕФА, которые выплачиваются каждой ассоциации, - сказал Алаев. - Сейчас мы договорились с футболистами и тренерским штабом, что они в зависимости от результата получают ту часть, которая выделяется УЕФА".

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). Следующий матч россияне проведут в субботу в Санкт-Петербурге против команды Бельгии.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.