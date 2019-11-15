Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Российские футболисты получат премиальные за выход на ЧЕ-2020 из средств УЕФА

Национальная команда гарантировала себе участие в финальной части турнира 13 октября после победы над сборной Кипра
Футболисты сборной России Виталий Невар/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Виталий Невар/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Игроки и тренерский штаб сборной России получат премиальные за выход на чемпионат Европы 2020 года из суммы, выплаченной Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом заявил журналистам в пятницу генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

На эту тему
Сдали экстерном. Футболисты сборной России досрочно вышли на чемпионат Европы

"Есть деньги со стороны УЕФА, которые выплачиваются каждой ассоциации, - сказал Алаев. - Сейчас мы договорились с футболистами и тренерским штабом, что они в зависимости от результата получают ту часть, которая выделяется УЕФА".

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0). Следующий матч россияне проведут в субботу в Санкт-Петербурге против команды Бельгии.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Комиссия выявила причастность РУСАДА к махинациям в чувашском допинговом скандале
В отчете независимой комиссии говорится, что ряд сотрудников РУСАДА были вовлечены в махинации при получении свидетельских показаний
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС