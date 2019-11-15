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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигурист Алиев признался, что не против посоревноваться с Трусовой

В четверг россиянка заявилаl, что хотела бы соревноваться с мужчинами

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Дмитрий Алиев заявил, что он не против посоревноваться с соотечественницей Александрой Трусовой. Об этом спортсмен рассказал журналистам после выступления в короткой программе на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

В четверг 15-летняя Трусова заявила Olympic Channel, что хотела бы соревноваться с мужчинами. В пятницу российские фигуристы заняли первые три места в короткой программе. Первым идет Александр Самарин, который набрал 92,81 балла, второе место занимает Алиев (90,64), третье - Макар Игнатов (87,54).

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"На самом деле это было бы интересно, думаю, Сашка иногда бы нас побеждала, - сказал Алиев. - На Сашу равняемся, она молодец. Когда смотришь, когда девочки исполняют четыре четверных, - это восторг, в голове не укладывается. Я не против с ней посоревноваться".

"Это здорово, что Саша делает на льду, какой-то космический уровень, - сказал Самарин. - Уважение и восторг, это на самом деле здорово. Но на самом деле я надеюсь, что мы пока не будем соревноваться". Игнатов сказал, что это "вопрос скорее к Международному союзу конькобежцев (ISU), если они захотят - почему бы и нет".

В текущем сезоне этап Гран-при в Москве станет для Трусовой вторым. Ранее она выступила на турнире в Келоуне (провинция Британская Колумбия, Канада) и выиграла, обновив собственные мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02).

Позднее в пятницу ритм-танец представят танцевальные дуэты, женщины и пары - короткую программу. В субботу произвольные программы представят мужчины, женщины и пары, а дуэты покажут произвольный танец. В воскресенье пройдут традиционные показательные выступления.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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