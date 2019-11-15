Рукавицын: дебютант Гран-при фигурист Игнатов справился с эмоциями в короткой программе

"На мой взгляд, Макар с дебютом справился, - рассказал Рукавицын. - Конечно, уровень волнения должен присутствовать у каждого спортсмена, только у кого-то он зашкаливает, а кто-то умеет его контролировать и показывать на этом фоне высокий результат. Макар как раз относится ко второй категории".

Рукавицын считает, что спортсмену предстоит еще немало работы над второй оценкой: "Игнатов - высококоординированный спортсмен, способный на высокий прыжок, со скоростью во вращениях, он способен демонстрировать элементы ультра-си. Но над второй оценкой еще вкалывать и вкалывать. И судя по оценкам за компоненты, над этим аспектом ему надо работать в два раза больше".

Тренер сообщил, что Игнатов имеет в своем арсенале все прыжки в четыре оборота: "Он, как и Дмитрий Алиев, в межсезонье делает все четверные прыжки, чтобы почувствовать в себе уверенность, ощутить свое развитие в профессии. А в программы ставятся те прыжки, которые им комфортнее выполнять на данный момент".

Произвольную программу мужчины представят 16 ноября.