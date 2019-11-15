Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при по фигурному катанию в Москве

Рукавицын: дебютант Гран-при фигурист Игнатов справился с эмоциями в короткой программе

19-летний спортсмен занимает третье место

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский фигурист Макар Игнатов справился с волнением в короткой программе на первом в карьере этапе серии Гран-при, стартовавшем в московском Дворце спорта "Мегаспорт". Таким мнением с ТАСС поделился тренер спортсмена Евгений Рукавицын.

19-летний Игнатов занимает третье место после короткой программы, набрав 87,54 балла. Лидирует россиянин Александр Самарин (92,81), вторым идет его соотечественник Дмитрий Алиев (90,64).

На эту тему
Трое россиян лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Москве

"На мой взгляд, Макар с дебютом справился, - рассказал Рукавицын. - Конечно, уровень волнения должен присутствовать у каждого спортсмена, только у кого-то он зашкаливает, а кто-то умеет его контролировать и показывать на этом фоне высокий результат. Макар как раз относится ко второй категории".

Рукавицын считает, что спортсмену предстоит еще немало работы над второй оценкой: "Игнатов - высококоординированный спортсмен, способный на высокий прыжок, со скоростью во вращениях, он способен демонстрировать элементы ультра-си. Но над второй оценкой еще вкалывать и вкалывать. И судя по оценкам за компоненты, над этим аспектом ему надо работать в два раза больше".

Тренер сообщил, что Игнатов имеет в своем арсенале все прыжки в четыре оборота: "Он, как и Дмитрий Алиев, в межсезонье делает все четверные прыжки, чтобы почувствовать в себе уверенность, ощутить свое развитие в профессии. А в программы ставятся те прыжки, которые им комфортнее выполнять на данный момент".

Произвольную программу мужчины представят 16 ноября.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Реклама на ТАСС
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве
Вторыми идут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, третьими - выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС