Комитет по соответствию WADA 17 ноября обсудит отчет экспертов по изменениям базы данных

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит отчет экспертов по изменениям в базе данных московской антидопинговой лаборатории 17 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

В четверг эксперты России и WADA провели встречу, на которой обсудили обнаруженные в базе данных московской антидопинговой лаборатории изменения. По итогам встречи был составлен отчет.

"Да, эксперты встретились вчера. Комитет по соответствию соберется в воскресенье, чтобы рассмотреть отчет", - сообщили в WADA.

Если на заседании комитета по соответствию 17 ноября будет подготовлена рекомендация, исполком WADA вынесет решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) на внеочередном заседании 9 декабря.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.