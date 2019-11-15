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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Комитет по соответствию WADA 17 ноября обсудит отчет экспертов по изменениям базы данных

Российские эксперты 14 ноября провели встречу с представителями WADA, на которой обсудили обнаруженные в базе данных московской антидопинговой лаборатории изменения
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит отчет экспертов по изменениям в базе данных московской антидопинговой лаборатории 17 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

В четверг эксперты России и WADA провели встречу, на которой обсудили обнаруженные в базе данных московской антидопинговой лаборатории изменения. По итогам встречи был составлен отчет.

"Да, эксперты встретились вчера. Комитет по соответствию соберется в воскресенье, чтобы рассмотреть отчет", - сообщили в WADA.

Если на заседании комитета по соответствию 17 ноября будет подготовлена рекомендация, исполком WADA вынесет решение по Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) на внеочередном заседании 9 декабря.

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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