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Футбол в России

Клубы РПЛ настроены на конструктивную работу с новым руководством судейского комитета РФС

Новым главой судейского комитета был назначен Ашот Хачатурянц

ТАСС, 15 ноября. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) настроены проводить конструктивную работу с новым руководителем судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашотом Хачатурянцем. Об этом говорится в заявлении РПЛ, опубликованном на официальном сайте лиги.

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В пятницу состоялось заседание исполкома РФС. на должность руководителя судейского комитета РФС был назначен Хачатурянц, который сменил на этом посту Николая Левникова.

"Российская премьер-лига считает предложения президента РФС Александра Дюкова по реформе судейства и инспектирования правильным и своевременным, - говорится в сообщении. - Концепция развития судейства, представленная Ашотом Хачатурянцем на заседании, отвечает современным реалиям. Клубы РПЛ настроены на конструктивную работу с новым руководством судейского комитета РФС".

Левников занимал пост главы судейского комитета РФС с 24 мая 2018 года, ранее Левников возглавлял комитет с 2012 по 2016 год.

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Российский футбол
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