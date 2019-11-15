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Футбол в России

"По единой системе". РФС начал судейские реформы и предложил новый контракт Черчесову

Заседание исполкома Российского футбольного союза прошло на "Газпром-Арене" в Петербурге
Президент РФС Александр Дюков Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Президент РФС Александр Дюков
© Сергей Карпухин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) состоялось в пятницу в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене".

Главной новостью исполкома стало заявление президента РФС Александра Дюкова о предложении нового контракта главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, нынешний контракт которого истекает летом 2020 года. Президент РФС отметил, что на данный момент предложение находится на рассмотрении у Черчесова. Ранее некоторые российские СМИ сообщали о том, что Черчесов может совмещать посты главного тренера клуба "Спартак" и сборной России.

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"Я негативно отношусь к совмещению. Я вижу, как работает Черчесов, он занимается сборной не только на сборах и во время матчей. Честно говоря, не понимаю, как возможно быть тренером национальной сборной и какого-то клуба", - подчеркнул Дюков.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Команда под его руководством дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году, а также досрочно обеспечила себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года.

Форма и премиальные

7 ноября в Москве состоялась презентация формы сборной России по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года. Новая форма выполнена в красном цвете с белым воротником, на рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Позднее СМИ сообщили, что футболисты сборной, тренерский штаб и руководство РФС остались недовольны дизайном и качеством формы, а главной претензией является то, что полоски российского флага на рукавах футболок расположены в обратном порядке, напоминая флаг Сербии. Данная тема стала одной из самых обсуждаемых за последнюю неделю среди болельщиков и в спортивных СМИ.

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Представлена форма сборной России по футболу на чемпионат Европы 2020 года

Дюков назвал дизайн новой формы неудачным, отметив, что Adidas (поставщик экипировки команды - прим. ТАСС) пока не ответил, будет ли решен вопрос разработки и согласования нового дизайна. "Экипировщик подготовил новый дизайн в сентябре 2018 года, РФС высказал свои пожелания и не согласовал подготовленный Adidas вариант. В январе 2019 года Adidas предложил другой вариант, но тоже не получил нашего одобрения, однако пустил в производство. В результате мы получили ту форму, которую получили", - пояснил Дюков.

РФС надеется, что производитель экипировки подготовит новую эксклюзивную форму для национальной сборной. "Когда мы увидели реакцию СМИ и болельщиков, мы поняли, что надо срочно вмешиваться в процесс. Мы надеемся, что Adidas сделает эксклюзивную форму, которая всем понравится. Уверяю, что мы сделаем все возможное, чтобы у команды была форма, которая устроит всех", - отметил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Кроме того, Алаев сообщил, что за выход в финальную стадию чемпионата Европы российские футболисты и тренерский штаб получат премиальные из суммы, выплаченной РФС Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Единая система судейства

Ошибки рефери в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) оказались чуть ли не более обсуждаемыми, чем сами игры, дело дошло до того, что часть клубов выразила открытое недоверие главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову. Дюков ранее заявлял, что Егоров продолжит работу на своем посту как минимум до декабря, когда будет сделан анализ промежуточных результатов. В пятницу глава РФС еще раз подтвердил свою позицию. Сам глава департамента по судейству и инспектированию выразил надежду, что до конца года его департамент исправит негативную ситуацию.

"Егорову дано время до 19-го тура повысить качество [судейства] и снизить количество ошибок. В декабре будут подведены итоги, будут приниматься решения. Понимаю, что много негатива и много вопросов к нему. Но мы должны понимать, что не Егоров выходит на поле со свистком, а те арбитры, которые были подготовлены нашей системой", - сказал Дюков.

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Одна перемена в судейском корпусе все же случилась. Исполком РФС утвердил назначение на пост председателя судейского комитета Ашота Хачатурянца, который сменил на этой должности Николая Левникова, занимавшего пост с 24 мая 2018 года.

Также на исполкоме была принята новая концепция и стратегия развития судейства. Дюков отметил важность единого стиля судейства, чтобы этот стиль помогал командам проявлять себя, играя в интенсивный футбол. РФС хочет разделить департамент судейства и инспектирования на две отдельные части, одна из которых будет заниматься судьями, а другая - инспекторами матчей.

По словам Дюкова, в сфере футбольного арбитража необходимо работать по нескольким направлениям - развивать систему обучения и подготовки судей-инспекторов, свести к минимуму споры, разработав однозначную систему трактовки эпизодов, разделить департамент судейства и инспектирования и судейский комитет РФС, а также создать рейтинг рефери.

Отстранение Вилкова

РФС с помощью новой системы намерен поменять сложившиеся стереотипы об отечественных судьях. Дюков считает, что приглашение иностранных арбитров на матчи чемпионата России по футболу не позволит избежать ошибок. Он уверен, что РФС в состоянии создать систему, которая повысит качество судейства российских рефери. Практика приглашения зарубежных арбитров на матчи чемпионата России применялась с 2005 по 2007 год.

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"Мы видим, как много ошибаются арбитры в матчах еврокубков и своих чемпионатов. Уверен, что кто-то из них [иностранцев] совершит ключевую ошибку, мы на первый раз махнем рукой и скажем, что это не предвзято. Но если пройдет три или четыре тура с такими ошибками, то мы получим то же самое", - отметил Дюков.

По итогам исполкома было объявлено об отстранении на ближайшие матчи чемпионата России арбитра Михаила Вилкова. В игре 15-го тура "Зенит" - ЦСКА (1:1) 2 ноября арбитр не стал предупреждать нападающего петербургского клуба Сердара Азмуна, который шипами бутсы наступил на икру полузащитнику ЦСКА Ивану Облякову. В следующем туре в игре "Оренбурга" и "Уфы" Вилков не поставил два пенальти в ворота "Уфы", позднее Егоров признал решения Вилкова ошибочными.

Дюков подтвердил, что РФС собирается завершить работу по созданию центра системы видеоассистента рефери (VAR) в Москве к началу 2020 года. Ранее ТАСС об этом сообщил руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин. В чемпионате России VAR применяется с текущего сезона, в первом туре система работала в офлайн-режиме на матче "Локомотив" - "Рубин", а со второго по четвертый туры применялся только в одном матче из восьми в каждом из туров. С пятого тура система применяется на двух играх из восьми в каждом туре.

РФС собирается создать единый центр VAR в своей новой штаб-квартире. На данный момент штаб-квартира организации находится в Доме футбола в Москве. По словам Дюкова, РФС рассматривает варианты переезда в новую штаб-квартиру. На данный момент ведутся работы по созданию центра VAR, которые должны быть завершены к началу 2020 года, чтобы с 1 марта использовать VAR на всех матчах тура.

Теги
Российский футболЧерчесов, Станислав СаламовичДюков, Александр Валерьевич
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