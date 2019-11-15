Москвина в восторге от выступления Бойковой и Козловского в короткой программе в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Тамара Москвина, тренер российских фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, выступающих в парном катании, в восторге от исполнения короткой программы своих подопечных на этапе Гран-при в Москве. Об этом специалист рассказала ТАСС.

Пары представили короткие программы на московском этапе в пятницу. Бойкова и Козловский набрали 80,14 балла и занимают первое место.

"Я довольна, потому что публика даже не давала мне думать, - сказала Москвина. - Она очень хорошо реагировала, я была в полном экстазе от реакции зала. Публику же не обманешь, поэтому я рада, для ребят это важные соревнования, так как они в первый раз вышли на лед со всеми сильнейшими парами страны, которые участвовали и в Олимпийских играх, и они достойно выступили".

"Путь к лидерству очень длинный, и мы посмотрим, как по нему пойдем, - добавила собеседница агентства. - У всех есть шансы, но надо дождаться того, как они будут реализовываться".

Пары представят произвольную программу в субботу.