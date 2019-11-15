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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Бойкова и Козловский лидируют среди пар после короткой программы на Гран-при в Москве

В первой тройке идут еще две пары из России - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Андрей Новоселов
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на предпоследнем в сезоне этапе Гран-при, который проходит в Москве.

Россияне набрали за прокат 80,14 балла. Второе и третье места также занимают представители России - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (76,81), Ксения Столбова и Андрей Новоселов (68,74) соответственно.

В субботу произвольные программы покажут мужчины, женщины, пары и танцевальные дуэты. В воскресенье пройдут показательные выступления.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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Гран-при по фигурному катанию в Москве
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