Бойкова и Козловский лидируют среди пар после короткой программы на Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на предпоследнем в сезоне этапе Гран-при, который проходит в Москве.

Россияне набрали за прокат 80,14 балла. Второе и третье места также занимают представители России - Евгения Тарасова и Владимир Морозов (76,81), Ксения Столбова и Андрей Новоселов (68,74) соответственно.

В субботу произвольные программы покажут мужчины, женщины, пары и танцевальные дуэты. В воскресенье пройдут показательные выступления.