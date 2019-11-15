Ватутин: победа баскетболистов ЦСКА над "Фенербахче" важна с точки зрения психологии

МОСКВА, 15 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа баскетболистов ЦСКА над "Фенербахче" в Евролиге важна как с турнирной точки зрения, так и командной психологии. Об этом ТАСС заявил президент ЦСКА Андрей Ватутин.

ЦСКА со счетом 88:70 победил турецкий "Фенербахче" в домашнем матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в Москве в УСК ЦСКА в присутствии 5112 зрителей. Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Майк Джеймс, в его активе 31 очко. У "Фенербахче" больше всех очков набрал защитник Костас Слукас (20).

"Очень хорошая, эмоциональная победа, одинаково важная как с точки зрения места в турнирной таблице, так и командной уверенности и психологии. Уже не помню, когда последний раз играли матч Евролиги в УСК ЦСКА, но здесь, конечно, совершенно особая атмосфера, как говорится, амбьянс, - сказал Ватутин. - Зрители намного ближе к площадке, зал, что называется, горячий и болельщики совершенно иначе чувствуют и видят игру. Многие новички ЦСКА впервые сыграли при аншлаге в "старом" зале и были очень впечатлены поддержкой трибун, спасибо команде и спасибо болельщикам".

В последних четырех матчах Евролиги подопечные Димитриса Итудиса одержали две победы и потерпели два поражения. Для "Фенербхаче" этот проигрыш стал четвертым в пяти последних встречах в турнире.

ЦСКА находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе шесть побед и два поражения. "Фенербахче" занимает 15-е место, одержав две победы и потерпев шесть поражений. В следующем матче ЦСКА сыграет 20 ноября на выезде с испанской "Басконией". "Фенербахче" в тот же день встретится на выезде с испанской "Барселоной".