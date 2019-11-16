Президент FISU Матыцин ставит амбициозные задачи перед организацией до 2023 года

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Перед Международной федерацией университетского спорта (FISU) стоят амбициозные задачи на ближайшие четыре года. Об этом ТАСС по телефону заявил глава организации Олег Матыцин.

В субботу Матыцин был переизбран на пост главы организации на новый четырехлетний срок. Он был единственным кандидатом на выборах, которые прошли на генеральной ассамблее организации в итальянском Турине. Матыцин возглавляет FISU с 8 ноября 2015 года.

"Основные задачи - развитие международного сотрудничества и взаимодействия со странами, где пройдут ближайшие Универсиады, - сказал Матыцин. - Это три мощные державы - Россия, Китай и США. Также мы продолжим развитие программ, которые инициировали, таких как международный лагерь волонтеров. Важно продолжать укрепление взаимодействия с национальными федерациями".

"У нас амбициозные задачи. Это подтвердили, в том числе, представители Международного олимпийского комитета (МОК) и международных федераций, которые присутствовали на ассамблее", - добавил собеседник агентства.