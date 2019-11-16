FISU продолжит проводить международные соревнования между университетскими командами

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Все чемпионаты под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU) будут проводиться между командами учебных заведений. Об этом ТАСС заявил президент FISU Олег Матыцин.

Ранее в субботу Матыцин был переизбран на пост главы FISU до 2023 года. Матыцин был единственным кандидатом. Выборы президента FISU прошли на генеральной ассамблее организации в итальянском Турине. Матыцин возглавляет FISU с 8 ноября 2015 года, на этом посту он сменил француза Клода-Луи Галлена.

"Мы приняли очень важное решение - изменили бренд FISU, - сказал Матыцин. - Также мы занимаемся трансформированием соревнований на межуниверситетские - это чемпионаты по более чем 30 видам спорта. Универсиада при этом останется соревнованием между сборными командами стран".