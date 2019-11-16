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Допинг-скандал вокруг российского спорта

В FISU рассчитывают, что ситуация с РУСАДА не скажется на проведении соревнований в России

В 2023 году летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Ситуация со статусом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не должна сказаться на проведении в России студенческих соревнований. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин.

Ранее Матыцин был переизбран на пост главы организации. 55-летний россиянин единогласно переизбран на срок до 2023 года, он был единственным кандидатом на пост главы организации. 7 ноября поляк Витольд Банька был избран президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

"Надеюсь, что нет [не скажется], - отметил Матыцин. - У нас тесное взаимодействие с WADA, так было с предыдущим президентом организации и есть с избранным. Господин Банька прислал приветствие ассамблее FISU".

В сентябре исполком WADA инициировал рассмотрение вопроса о несоответствии РУСАДА международному кодексу в связи с обнаруженными изменениями в базе данных московской лаборатории, которая содержит данные проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Если антидопинговое агентство подвергнется санкциям, российские спортсмены могут быть отлучены от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. В 2023 году в Екатеринбурге пройдет летняя Универсиада.

Теги
РоссияДопинг-скандал вокруг российского спорта
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