Сейранов: переизбрание Матыцина на должность главы FISU стало хорошим событием для России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Единогласное переизбрание Олега Матыцина на пост президента Международной федерации университетского спорта (FISU) является хорошим событием для России. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов.

В субботу Матыцин, возглавляющий FISU с 2015 года, был переизбран на безальтернативной основе на генеральной ассамблее организации в Турине (Италия).

"Переизбрание Олега Матыцина на пост главы FISU - это хорошее событие для всей страны, не так много наших представителей возглавляют международные организации. Как таковых выборов не было, они прошли в форме аккламации - был один кандидат на пост, и решение было принято одобрением в виде аплодисментов. Аплодировал весь зал, и таким образом произошло переизбрание на должность", - рассказал Сейранов.

"Вчера Матыцин отчитывался о проделанной работе на генеральной ассамблее. Его доклад вызвал положительные эмоции и одобрение всех членов генеральной ассамблеи. За четыре года действительно сделано многое, но многое также еще предстоит, планы большие", - добавил собеседник агентства.

Президент FISU является одним из шести россиян, возглавляющих ведущие международные спортивные организации. В этом списке значатся Владимир Лисин (Международная стрелковая спортивная федерация), Алишер Усманов (Международная федерация фехтования), Аркадий Дворкович (Международная шахматная федерация), Василий Шестаков (Международная федерация самбо) и Борис Скрынник (Международная федерация хоккея с мячом).