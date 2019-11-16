Фигурист Самарин рад, что благодаря победе в Москве смог отобраться в финал Гран-при

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин доволен тем, что впервые в карьере смог отобраться в финал серии Гран-при после победы на московском этапе. Об этом спортсмен сообщил на пресс-конференции после выступления.

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

21-летний Самарин по сумме двух программ набрал 264,45 балла и впервые в карьере стал победителем этапа серии Гран-при. Фигурист, ранее занявший второе место на этапе во французском Гренобле, смог в первый раз пробиться в финал серии.

"Для начала хочу поблагодарить зрителей и болельщиков за поддержку, веру, тепло, которое они излучали, - сказала Самарин. - Получил массу эмоций, было очень приятно здесь выступать. Были ошибки, грубые, будем работать, я рад, что получилось отобраться в финал, это довольно неплохой результат для первой половины сезона".

Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года и бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года.

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.