Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин занял первое место на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

21-летний Самарин по сумме двух программ набрал 264,45 балла (92,81 балла в короткой программе, 171,64 - в произвольной). Второе и третье места также заняли россияне - 20-летний Дмитрий Алиев (259,88; 90,64+169,24) и 19-летний Макар Игнатов (252,87; 87,54+165,33) соответственно.

Российские фигуристы заняли весь пьедестал почета на этапе Гран-при в Москве впервые с 1998 года, тогда золото завоевал Алексей Урманов, серебро - Евгений Плющенко, бронзу - Александр Абт. В последний раз россияне занимали все три призовых места на этапах Гран-при в финале серии сезона-1998/99 (Алексей Ягудин - Урманов - Плющенко) В предыдущий раз российским победителем этапа Гран-при в Москве становился Плющенко (2009 год).

Для Самарина эта победа стала первой в карьере на этапе Гран-при, ранее в сезоне он стал вторым на этапе во Франции. Результат, показанный в Москве, позволил фигуристу выйти в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, который прошел в Минске, и бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года. Алиев является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года. В нынешнем сезоне спортсмен стал третьим на этапе Гран-при в США. Игнатов в текущем сезоне одержал победу на турнире в немецком Небельхорне и стал вторым на предсезонном турнире памяти Дениса Тена.