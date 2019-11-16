Баскетболист ЦСКА Джеймс признан лучшим игроком восьмого тура Евролиги

ТАСС, 16 ноября. Американский защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Майк Джеймс назван лучшим игроком восьмого тура Евролиги. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пятницу ЦСКА на своей площадке выиграл у турецкого "Фенербахче" со счетом 88:70, 29-летний Джеймс стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко. Он провел второй по результативности матч в Евролиге в карьере, всего баскетболист сыграл 120 встреч в турнире. Ранее Джеймс был признан лучшим игроком первого тура Евролиги текущего сезона.

После восьми туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав шесть побед и потерпев два поражения. В девятом туре ЦСКА на выезде встретится с испанской "Басконией" в среду. В Единой лиге ВТБ армейцы также располагаются на второй строчке, одержав пять побед и дважды уступив. В следующей встрече московский клуб примет "Нижний Новгород" 25 ноября.