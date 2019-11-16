Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигурист Игнатов не ставил себе цели попасть на пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Россиянин занял на турнире третье место
Макар Игнатов (в центре) Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Макар Игнатов (в центре)
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, что не ставил перед собой цели попасть в тройку лучших на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит на арене "Мегаспорт" в Москве. Об этом он рассказал журналистам.

Игнатов по сумме двух программ набрал 252,87 балла и занял третье место. Два первых места также заняли россияне - Александр Самарин и Дмитрий Алиев. В последний раз россияне занимали все три призовых места на этапах Гран-при в финале серии сезона-1998/99.

На эту тему
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве

"Сейчас в голове мыслей о дебюте никаких нет, я не думал ни о чем. Главное было кататься и делать чисто то, что я могу, насколько это возможно. Я не ставил себе целей попасть на пьедестал и амбиции тут ни при чем - дело то не в них, чего об этом думать, подсчеты в голове - это сбивает. Стараюсь выходить на каждую тренировку, делать свое дело и идти дальше", - сказал 19-летний спортсмен.

"Сегодня мне снилось, что я на электричку бегу, проснулся, когда на кассе был. Просто надо делать то, что делаю, я просто делал то, что я могу. И это не максимум, мне есть над чем работать. Три россиянина на пьедестале, мы не загадывали особенно, обсудили так - было бы хорошо, если бы так и осталось, как после короткой программы", - добавил он.

Игнатов в текущем сезоне одержал победу на турнире в немецком Небельхорне и стал вторым на предсезонном турнире памяти Дениса Тена.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Реклама на ТАСС
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Фигуристы Синицина и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Москве и вышли в финал серии
Спортсмены в сумме за два проката получили 212,15 балла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС