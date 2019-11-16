Фигурист Игнатов не ставил себе цели попасть на пьедестал на этапе Гран-при в Москве

Игнатов по сумме двух программ набрал 252,87 балла и занял третье место. Два первых места также заняли россияне - Александр Самарин и Дмитрий Алиев. В последний раз россияне занимали все три призовых места на этапах Гран-при в финале серии сезона-1998/99.

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, что не ставил перед собой цели попасть в тройку лучших на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит на арене "Мегаспорт" в Москве. Об этом он рассказал журналистам.

"Сейчас в голове мыслей о дебюте никаких нет, я не думал ни о чем. Главное было кататься и делать чисто то, что я могу, насколько это возможно. Я не ставил себе целей попасть на пьедестал и амбиции тут ни при чем - дело то не в них, чего об этом думать, подсчеты в голове - это сбивает. Стараюсь выходить на каждую тренировку, делать свое дело и идти дальше", - сказал 19-летний спортсмен.

"Сегодня мне снилось, что я на электричку бегу, проснулся, когда на кассе был. Просто надо делать то, что делаю, я просто делал то, что я могу. И это не максимум, мне есть над чем работать. Три россиянина на пьедестале, мы не загадывали особенно, обсудили так - было бы хорошо, если бы так и осталось, как после короткой программы", - добавил он.

Игнатов в текущем сезоне одержал победу на турнире в немецком Небельхорне и стал вторым на предсезонном турнире памяти Дениса Тена.