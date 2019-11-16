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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Тренер фигуриста Алиева с оптимизмом расценивает его шансы на попадание в финал Гран-при

Последний этап Гран-при пройдет в Саппоро 22-24 ноября
Дмитрий Алиев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дмитрий Алиев
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Шансы на попадание в финал серии Гран-при по фигурному катанию россиянина Дмитрия Алиева вызывают сдержанный оптимизм у его тренера Евгения Рукавицына. Об этом Рукавицын рассказал ТАСС по окончании соревнований мужчин на московском этапе серии Гран-при.

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20-летний Алиев занял второе место с 259,88 баллами. На своем первом этапе в серии в США фигурист занял третье место и имеет шансы на попадание в финал.

"Все станет окончательно понятно после заключительного этапа Гран-при в Саппоро, но шансы на попадание в финал в Турине велики. Смотрю на эту вероятность со сдержанным оптимизмом", - рассказал Рукавицын.

Тренер доволен результатом фигуриста на московском этапе Гран-при, хотя Алиев и допустил некоторые ошибки. Так, в частности, не сделав первые два четверные прыжка - лутц и тулуп, фигурист вставлял их по ходу программы, однако один лутц судьи все-таки не засчитали: "Нужно проанализировать все эти моменты и понять, почему так произошло. Надеюсь, что в дальнейшем у нас появятся штатные варианты, чтобы больше не происходило никаких нарушений".

Последний этап Гран-при пройдет в Саппоро (Япония) 22-24 ноября. Финал состоится 5-8 декабря в Турине (Италия).

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