Дзюба и Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной России на матч с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.
Полностью состав выглядит следующим образом: Маринато Гилерме, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Магомед Оздоев, Роман Зобнин, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Юрий Жирков, Алексей Ионов, Артем Дзюба (капитан), Сергей Петров.
В стартовом составе сборной Бельгии на поле выйдут Тибо Куртуа, Тоби Алдервейрельд, Томас Вермален, Дедрик Бойата, Аксель Витсель, Кевин де Брёйне, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Дрис Мертенс, Торган Азар, Тимоти Кастань.
Матч Россия - Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", начало - в 20:00 мск.