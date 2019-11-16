Дзюба и Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной России на матч с бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба и полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук вошли в стартовый состав сборной России по футболу на матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Бельгии. Об этом сообщает пресс-служба российской команды.