Проверка боем. Сборная России в ожидании матча с лидером рейтинга ФИФА бельгийцами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты в субботу постараются обыграть команду Бельгии в предпоследнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Шансов на это видится не так много, учитывая силу бронзовых призеров последнего чемпионата мира, а также отсутствие у хозяев полузащитников Дениса Черышева и Александра Головина. Сборные России и Бельгии проведут в субботу на "Газпром-Арене" свой седьмой очный матч. Пока статистика говорит не в пользу россиян: за шесть игр удалось добиться только двух ничьих в товарищеских играх при трех поражениях в официальных встречах и одном - в товарищеском матче девять лет назад в Воронеже.

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В конце апреля 1996 года подопечные Олега Романцева сыграли с бельгийцами накануне чемпионата Европы, встреча в Брюсселе завершилась нулевой ничьей, а нынешний главный тренер сборной России Станислав Черчесов вышел в основном составе и был заменен в перерыве. Россияне тогда считались одними из фаворитов турнира, учитывая, что в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) в тот же день они поднялись на две позиции вверх, став третьими. Пока это лучший показатель в новейшей истории российского футбола, который удалось достичь благодаря блестяще проведенному отборочному турниру к Евро-1996. В том турнире у команды Романцева элитных соперников не было - за выход в финальную часть россияне боролись с шотландцами и участниками чемпионата мира 1994 года греками. С британцами россияне сыграли дважды вничью (1:1, 0:0), а у греков выиграли оба матча (3:0 в гостях и 2:1 дома). Напрашивается параллель с нынешним отборочным турниром, в котором у россиян оказался лишь один достойный соперник в лице первого номера рейтинга ФИФА бельгийцев. Россияне не обыгрывали бельгийцев В 1996 году бельгийцы, которые хоть и регулярно выступали в финальных стадиях крупных футбольных форумов, считались середняками. В конце марта 2017 года, когда была зафиксирована вторая ничья за всю историю встреч соперников, команда Бельгии считалась явным фаворитом, хотя приехала на игру в Сочи без ряда основных игроков. На поле олимпийского стадиона "Фишт" не сыграли вратарь Тибо Куртуа, полузащитники Эден Азар и Кевин де Брёйне. В их отсутствие основным бомбардиром у бельгийцев стал Кристиан Бентеке - форвард английского "Кристал Пэлас" оформил дубль в конце первого тайма, сделав счет 3:1. Хозяевам удалось отыграться в последние 15 минут усилиями Алексея Миранчука и Александра Бухарова, которого в национальной команде уже давно нет. Гол Бухарова, возможно, спас Черчесова от отставки - так, по крайней мере, в одном из телеэфиров говорил чемпион СССР и лучший футболист страны по итогам 1972 года Евгений Ловчев.

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Ловчев вспомнил, что бывший тогда президентом Российского футбольного союза Виталий Мутко сказал ему, что в случае поражения уволит Черчесова. Основания для этого были: к тому матчу у сборной России с момента прихода Черчесова на счету были поражения от команд Коста-Рики (3:4), Катара (1:2), Кот-д'Ивуара (0:2) и невзрачная в целом игра. Пожалуй, мало кто кроме Черчесова предполагал, что к ноябрю нынешнего года болельщики будут гордиться футболом, который показывает российская команда. Пока сборная России лишь на пути к той стабильности в игре, которую сейчас показывают бельгийцы. Уже в ноябре 2010 года в матче в Воронеже было видно, какой потенциал имеют гости. Тогда в середине поля вел игру юный Эден Азар, а впереди действовал Ромелу Лукаку, который забил два безответных мяча. После этого бельгийцы вышли в 1/4 финала чемпионата мира 2014 года (в матче группового этапа бельгийцы со счетом 1:0 переиграли российскую команду по руководством Фабио Капелло), а также в 1/4 финала чемпионата Европы - 2016 и завоевали бронзовые медали чемпионата мира в России. Еще одна встреча на крупных турнирах состоялась на мировом первенстве 2002 года. Тогда в решающем матче за выход из группы бельгийцы одержали победу со счетом 3:2. В последний раз команды встречались в стартовом матче нынешнего отборочного турнира 21 марта текущего года. Тогда хозяева поля одержали победу со счетом 3:1 и нанесли команде Черчесова пока единственное поражение в квалификации. Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на предматчевой пресс-конференции отметил прогресс российских футболистов. Сборная СССР в играх с бельгийцами выступала успешнее - четыре победы и одно поражение. Но в последнем матче в истории команд советские футболисты в 1/8 финала чемпионата мира 1986 года уступили в дополнительное время со счетом 3:4. Матчи сборной России в Санкт-Петербурге Сборная России в Санкт-Петербурге провела 12 матчей. На новом стадионе россияне играли четырежды. В рамках Кубка конфедераций - 2017 команда Черчесова переиграла сборную Новой Зеландии (2:0), а на чемпионате мира победила команду Египта (3:1) и обеспечила себе выход в плей-офф домашнего турнира. В товарищеских матчах с топ-сборными перед мировым первенством россияне в ноябре 2017 года сыграли вничью с испанцами (3:3), а в марте 2018-го уступили французам (1:3). Еще восемь встреч сборной России в Санкт-Петербурге прошли на стадионе "Петровский". В первом из них в 1997 году российская команда уступила югославам (0:1), а в остальных одерживала победы. Трижды Санкт-Петербург принимал отборочные матчи к чемпионату Европы. В 2006 году россияне обыграли эстонцев (2:0), в 2007-м - команду Андорры (4:0), а в 2011-м оказались сильнее сборной Армении (3:1).

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