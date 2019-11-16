Евгения Медведева не задумывалась о попадании в финал Гран-при на этапе в Москве

19-летняя Медведева заняла на этапе серии Гран-при в Москве второе место, набрав 225,76 балла. Победительницей стала ее соотечественница Александра Трусова (234,47). Таким образом, Медведева не попала в финал серии, который пройдет в декабре в Турине.

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Двукратный серебряный призер Олимпиады в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева не думала о попадании в финал Гран-при перед произвольной программой на московском этапе серии. Об этом фигуристка рассказала журналистам после выступления.

"Давайте посчитаем баллы - пятое и второе места [на этапах], - констатировала Медведева. - Думала ли я о попадании в финал вчера? Нет, я думала о сегодняшней произвольной программе. В первых сезонах, когда все выигрывала, даже не было в голове, что не попаду в финал - выходила, каталась и попадала, но сейчас я более профессионально отношусь ко всему, не забегаю вперед".

Медведева лидировала после короткой программы. "Вчера пришла в номер после короткой программы, посмотрела фото с проката, оценила хороший макияж, все - забыли. Сегодня я расслаблюсь, развлекусь, увижу родных и друзей и сконцентрируюсь на показательном выступлении", - сказала Медведева.

На вопрос о неправильном ребре на лутце, за который спортсменка получает сниженную оценку за элемент, она ответила: "Я понимаю, что на мне уже клеймо внутреннего ребра на лутце, но если посмотреть на него два-три сезона назад, и сейчас - он стал намного лучше. Я не претендую на чистое наружное ребро, но знаю точно, что довольно-таки много спортсменов исполняют тройной лутц с такой же техникой, как и я. Надеюсь, буду улучшать этот элемент".

Также Медведева является двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.