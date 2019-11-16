Тренер Орсер доволен выступлением Медведевой на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер доволен ее выступлением на пятом в сезоне этапе Гран-при в России. Об этом Орсер сообщил журналистам.
Медведева заняла на этапе в Москве второе место, набрав 225,76 балла. Это лучший результат 19-летней фигуристки в нынешнем сезоне.
"Я доволен произвольной и короткой программами, это было очень важно для нее - кататься хорошо и получить достойные оценки, - сказал Орсер. - Потому что она работала очень много - так, как еще не работала раньше".
"Не думаю, что это психологические проблемы, - сказал специалист в ответ на вопрос о том, с чем были связаны прежние неудачи фигуристки. - Скорее, дело в восприятии реальности - как работать и получать высокие баллы, соревноваться с другими спортсменками. Когда я только начинал работать с Юдзуру Ханю, он был в тени Патрика Чана, и для Юдзуру суть была не в том, чтобы делать больше технических трюков, потому что Патрик побеждал из-за своих невероятных навыков катания, мы начали учиться, и с каждым соревнованием Юдзуру подбирался все ближе и ближе, потом сравнялся с ним, а затем - обошел его. Нужно работать в комплексе, но иногда это занимает чуть больше времени, чем хотелось бы".
Также Орсер рассказал, как обстоят дела с тренировками Медведевой четверного сальхова. "Она делает успехи, продолжаем работать над этим. Теперь у нас есть время сфокусироваться на этом", - сказал он.
Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.