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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Тренер Орсер доволен выступлением Медведевой на этапе Гран-при в Москве

Россиянка заняла на турнире второе место
Евгения Медведева и Брайан Орсер Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Медведева и Брайан Орсер
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер доволен ее выступлением на пятом в сезоне этапе Гран-при в России. Об этом Орсер сообщил журналистам.

Медведева заняла на этапе в Москве второе место, набрав 225,76 балла. Это лучший результат 19-летней фигуристки в нынешнем сезоне.

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"Я доволен произвольной и короткой программами, это было очень важно для нее - кататься хорошо и получить достойные оценки, - сказал Орсер. - Потому что она работала очень много - так, как еще не работала раньше".

"Не думаю, что это психологические проблемы, - сказал специалист в ответ на вопрос о том, с чем были связаны прежние неудачи фигуристки. - Скорее, дело в восприятии реальности - как работать и получать высокие баллы, соревноваться с другими спортсменками. Когда я только начинал работать с Юдзуру Ханю, он был в тени Патрика Чана, и для Юдзуру суть была не в том, чтобы делать больше технических трюков, потому что Патрик побеждал из-за своих невероятных навыков катания, мы начали учиться, и с каждым соревнованием Юдзуру подбирался все ближе и ближе, потом сравнялся с ним, а затем - обошел его. Нужно работать в комплексе, но иногда это занимает чуть больше времени, чем хотелось бы".

Также Орсер рассказал, как обстоят дела с тренировками Медведевой четверного сальхова. "Она делает успехи, продолжаем работать над этим. Теперь у нас есть время сфокусироваться на этом", - сказал он.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финалов Гран-при. Также в ее активе бронза чемпионата мира, серебро чемпионата Европы и командного мирового первенства.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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