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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Бойкова и Козловский победили на этапе Гран-при в Москве среди пар и вышли в финал серии

Вторыми стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третьими - немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на пятом в сезоне этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования прошли в Москве.

По сумме двух программ российская пара получила 229,48 балла (80,14 в короткой и 149,34 - в произвольной). Вторыми стали их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов (216,77; 76,81 + 139,96), третьими - немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зеегерт (186,16; 67,74 + 118,42). Россияне Ксения Столбова и Андрей Новоселов заняли пятое место (177,51; 68,74 + 108,77).

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Для Бойковой и Козловского этот этап стал вторым в сезоне, до этого они одержали победу на этапе в Канаде. Таким образом, результат на этапе Гран-при в Москве позволил российской паре отобраться в финал серии. Они являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года, в 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.

Тарасова и Морозов также провели второй этап в текущем сезоне, в Канаде они стали третьими. Они являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными (2018, 2019) и бронзовыми призерами мировых первенств (2017), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), победителями (2016) и бронзовыми призерами (2018) финала Гран-при, серебряными призерами Универсиады (2013).

Российские фигуристы одержали победы во всех видах на этапе Гран-при в Москве. Ранее в субботу в одиночных соревнованиях у мужчин россияне заняли весь пьедестал - победу одержал Александр Самарин, серебро у Дмитрия Алиева бронза досталась Макару Игнатову. В соревнованиях танцевальных дуэтов победили Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в одиночных соревнованиях у женщин первой стала Александра Трусова, второе место заняла Евгения Медведева.

Заключительный этап Гран-при пройдет в Саппоро (Япония) с 22 по 24 ноября. Финал Гран-при состоится в итальянском Турине с 5 по 8 декабря. 

Теги
РоссияГран-при по фигурному катанию в Москве
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