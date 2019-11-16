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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Фигуристы Тарасова и Морозов не расстроены выступлением на этапе Гран-при в Москве

Россияне заняли на турнире второе место
Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, выступающие в парном катании, не испытывают разочарования из-за выступления на этапе Гран-при в Москве. Об этом фигуристы сообщили на пресс-конференции.

В соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Москве Тарасова и Морозов заняли второе место (216,77 балла). Выиграли турнир россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (229,48), третьими стали немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зигерт (186,16). На этапе в канадской Келоуне Тарасова и Морозов стали третьими, эти результаты значительно снизили шансы фигуристов на попадание в финал Гран-при.

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"Можно сказать, что это было неплохо, еще есть на чем работать, у нас есть цели, план, мы идем своим путем, - сказал Морозов. - Не расстраиваемся, видим свой прогресс сегодня, это было лучше. Идем дальше, работаем".

Также фигуристы рассказали, что изменилось в их катании после перехода в группу тренера Марины Зуевой. "Я надеюсь, это видно и зрителям, и судьям, что в нашем катании изменилось все, - сказала Тарасова. - Мы тренируемся в группе, где больше танцевальных дуэтов, и стараемся уделять внимание скольжению, заходам и связкам. Думаю, переход к Марине Олеговне поможет нам, и я думаю, что наше катание улучшается".

Тарасова и Морозов являются серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, двукратными серебряными (2018, 2019) и бронзовыми призерами мировых первенств (2017), двукратными чемпионами Европы (2017, 2018), победителями (2016) и бронзовыми призерами (2018) финала Гран-при, серебряными призерами Универсиады (2013).

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Гран-при по фигурному катанию в Москве
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