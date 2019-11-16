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Евро-2020

Мартинес: во втором тайме мы давали российским футболистам немало возможностей забить

По словам главного тренера сборной Бельгии, в начале матча была открытая игра
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес (слева) Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес (слева)
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной Бельгии во втором тайме матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года давали команде России немало возможностей забить. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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Сборная Бельгии победила команду России в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 в Санкт-Петербурге со счетом 4:1. Единственный мяч бельгийцы пропустили во втором тайме.

"Матч был тестовым. Мы знали, что победа нужна сборной России, и вначале была открытая игра. Не хочу критиковать свою оборону, но во второй половине матча мы давали много возможностей России забить", - сказал Мартинес.

Бельгийцы, которые обеспечили себе путевку на чемпионат Европы и первое место в группе I, проведут заключительный матч квалификации с командой Кипра дома 19 ноября.

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