Сборная России крупно проиграла бельгийцам в матче отбора ЧЕ-2020 и стала второй в группе

Последний раз сборная России проигрывала с разгромным счетом в матче против команды Уругвая (0:3) 25 июня 2018 года на групповом этапе чемпионата мира. Сборная России во второй раз пропускает четыре гола за время работы главного тренера Станислава Черчесова, ранее это произошло 9 октября 2016 года в товарищеском матче против команды Коста-Рики (3:4) в Краснодаре.

Первый матч между командами в отборочном турнире, который прошел 21 марта в Бельгии, также завершился победой бельгийцев (3:1). Всего команды провели между собой семь матчей, сборная Бельгии одержала пятую победу, две встречи завершились ничейным результатом.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России уступили команде Бельгии со счетом 1:4 в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на "Газпром-Арене" в присутствии 53317 зрителей.

В других матчах группы I сборная Шотландии обыграла команду Кипра в гостях со счетом 2:1, команда Казахстана на выезде победила сборную Сан-Марино - 3:1. Ранее команды Бельгии и России гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы.

Бельгийцы набрали 27 очков и гарантировали себе первое место в группе, команда России занимает второе место (21 очко). Далее идут сборные Шотландии (12 очков), Кипра (10), Казахстана (10), Сан-Марино (0). Заключительный матч в отборочном турнире сборная России проведет 19 ноября в гостях против команды Сан-Марино. Бельгийцы в этот же день на домашнем поле примут сборную Кипра, сборная Шотландии дома сыграет с командой Казахстана.

Ход матча

Последний матч в Санкт-Петербурге сборная России проводила на групповом этапе чемпионата мира. Тогда победа над египтянами обеспечила россиянам первый в истории выход в плей-офф турнира. Памятен этот стадион и бельгийским футболистам, которые именно здесь победили англичан в матче за третье место со счетом 2:0 и впервые в истории завоевали медали чемпионата мира.

На момент игры погода в Санкт-Петербурге достигла отметки чуть выше нуля градусов по Цельсию, но футболистам климатические условия показать лучший футбол не мешали, так как крыша стадиона была закрыта. Сборная России была ослаблена потерями единственных футболистов, выступающих в сильных европейских чемпионатах, из-за травм встречу пропускали полузащитники Александр Головин и Денис Черышев, их позиции заняли Юрий Жирков и Алексей Миранчук. В составе сборной Бельгии появился центральный защитник Томас Вермален, участие которого в игре еще в пятницу было под вопросом, в середине второго тайма он был заменен на Джейсона Денайера. Бельгийцы, несмотря на решение задачи по выходу в финальную часть турнира, выставили полностью боевой состав, в который вошли Эден Азар и Кевин де Брёйне.

Во время исполнения гимнов российские болельщики продемонстрировали масштабный перформанс на три трибуны. Перед игрой на креслах были разложены флажки в цветах российского триколора, которыми зрители синхронно махали. После дружного исполнения гимна всеми трибунами в первые минуты встречи гимн громко исполнила фанатская трибуна. Российские футболисты, подгоняемые болельщиками ринулись в атаку и к десятой минуте провели две хорошие комбинации, которые не увенчались голами.

К 15-й минуте бельгийцы выровняли игру и сначала Лукаку не попал по мячу из выгодной позиции, а в следующей атаке Торган Азар сместился в центр с и ударом в ближнюю девятку поразил ворота Гилерме. С этого момента игра россиян разладилась и до перерыва дубль оформил Эден Азар. Сборная России в эти минуты так редко подходила к воротам Куртуа, что три птицы, которые не могли покинуть арену из-за закрытой крыши, спокойно разгуливали около ворот гостей.

Российская сборная старалась не отдавать сопернику инициативу и оставляла много свободных зон мастеровитым бельгийцам. Лучшая команда согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА) этим воспользовалась, во втором тайме Лукаку забил еще один мяч в ворота Гилерме. Любопытный момент произошел в начале второй половины встречи, когда защитник Дедрик Боята вышел на поле и отыграл 10 минут в футболке другого игрока - Миши Батшуайи, который вышел на замену позже.

За одиннадцать минут до финального свистка Джикия забил гол престижа, добив мяч в сетку с близкого расстояния после сейва Куртуа. Сразу же после забитого мяча Джикия получил капитанскую повязку, так как Артема Дзюбу заменил Николай Комличенко. Сборная России гарантировала себе второе место в отборочной группе, в заключительной встрече цикла команда Станислава Черчесова 19 ноября сыграет на выезде со сборной Сан-Марино.