Мартинес: в Бельгии хотят, чтобы в Брюсселе был стадион, подобный "Газпром Арене"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу мечтает, чтобы в Брюсселе был стадион наподобие того, что есть в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции после матча с россиянами рассказал главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

Сборная России крупно проиграла бельгийцам в матче отбора ЧЕ-2020 и стала второй в группе

Сборная Бельгии победила команду России в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 со счетом 4:1. Матч проходил на "Газпром Арене" с закрытой крышей в присутствии 53317 зрителей.

"Мы обожаем Санкт-Петербург - это удивительный город, там удивительный стадион и болельщики. Мы завидуем вам, мечтаем, чтобы в Брюсселе был стадион такого же уровня, как в Санкт-Петербурге", - сказал Мартинес.

Бельгийцы в Санкт-Петербурге в прошлом году выиграли матч за третье место чемпионата мира.