Футболист сборной России Кузяев заявил, что целью команды остается победа на ЧЕ-2020

В субботу сборная России потерпела крупное поражение от команды Бельгии со счетом 1:4. Встреча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года прошла в Санкт-Петербурге.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Далер Кузяев заявил, что задачей команды остается победа на чемпионате Европы 2020 года. Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Матч Премьер" .

"Я считаю, что итог [отборочного турнира] положительный, так как мы добились своей цели, команда вышла на чемпионат Европы, это самое главное, - сказал Кузяев. - Конечно, сегодня хотели побороться за первую строчку [в турнирной таблице], но не получилось, ничего страшного, главное - мы уже на Евро".

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что главной задачей команды на чемпионате Европы будет победа. "Думаю, цель не поменяется, у нас достаточно времени, чтобы проанализировать игру, будет сбор, команда как следует подготовится, как мы подготовились к чемпионату мира и, я считаю, здорово выступили, так же, надеюсь, будет и на Евро", - отметил Кузяев.

Сборная России обеспечила себе участие в финальной части первенства Европы за два тура до конца квалификации. После поражения от бельгийцев российская команда гарантировала себе второе место в турнирной таблице группы I, сборная Бельгии стала первой.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.