Эксперт: фигуристы Бойкова и Козловский имеют хорошие шансы на пьедестал финала Гран-при

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российская спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский имеет хорошие шансы попасть в число призеров финала серии Гран-при по фигурному катанию, который пройдет в декабре в Турине. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев.

"Думаю, две их победы на этапах Гран-при - это больше рабочая норма, нежели прыжок выше головы. Они заслужили это своим катанием и элементами, плюс сложившаяся ситуация, ведь место зависит и от тебя, и от соперника. Как здесь, так и в Канаде все допускали ошибки, а безошибочно катались только Саша и Дима. Думаю, в финале наша пара имеет хорошие шансы попасть на пьедестал", - отметил Васильев.

"Бойкова и Козловский гарантировали себе место в финале, еще одна наша пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов под большим вопросом, все теперь зависит от заключительного этапа серии в японском Саппоро. Что касается конкуренции в финале, то сейчас теневыми лидерами можно считать двукратных чемпионов мира Суй Вэньцзин и Хань Цуна - они еще не вошли в свою лучшую форму, но выглядят серьезно. Бойковой и Козловскому надо кататься по крайней мере так же, чтобы их обходить, но это будет непросто".

Васильев отметил индивидуальность воспитанников Тамары Москвиной: "Эта пара изначально обладала своим стилем, своим лицом. Им нужно было совершить переход из юниорского во взрослое катание, и большая часть этого пути пройдена, но еще многое надо сделать, чтобы это выглядело не только очень хорошо для этапа Гран-при, но и для чемпионатов Европы, мира и самое главное - Олимпийских игр. Потенциал, голод до побед и свой стиль у них уже есть".

Бойкова и Козловский являются бронзовыми призерами чемпионатов Европы и России 2019 года, в 2017 году они стали вторыми на юниорском чемпионате мира, а годом ранее были третьими в финале серии Гран-при среди юниоров.