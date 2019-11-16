Игнатьев: Черчесова ждет много работы после поражения от сборной Бельгии

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главному тренеру сборной России по футболу Станиславу Черчесову предстоит проделать большой объем работы после поражения от команды Бельгии в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года. Таким мнением с ТАСС поделился бывший главный тренер национальной команды Борис Игнатьев.

Россияне уступили бельгийцам в субботу со счетом 1:4. Матч прошел в Санкт-Петербурге.

"Сегодня мы себя тестировали на фоне одной из лучших команд, тест не задался, - сказал Игнатьев. - Я думаю, что у Черчесова впереди работы непочатый край после этого поражения. Мы увидели преимущество соперника в индивидуальном мастерстве, а в плане тактики обе команды выбрали почти одно и то же, только бельгийцы играли с пятью защитниками, а мы - с четырьмя. Сами отдавали пространство, встречали их на своей половины поля без прессинга".

"Нам необходимо было увеличить объем беговой работы и скорость в атакующих действиях. Мы немного были зажаты - страсти, желания, агрессии я сегодня не увидел с нашей стороны, у нас много было тактических ошибок, недоработок на подборах мяча. Во второй половине встречи стали действовать интереснее, появилась более направленная игра на ворота соперника. Стало больше агрессии, которая была видна в единоборствах и желании заставить соперника ошибаться, но этого оказалось недостаточно с таким оппонентом", - добавил Игнатьев.

Ранее команды Бельгии и России гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы. Бельгийцы набрали 27 очков и стали победителями группы, россияне занимают второе место (21 очко). Далее идут сборные Шотландии (12 очков), Кипра (10), Казахстана (10) и Сан-Марино (0). Заключительный матч в отборочном турнире сборная России проведет 19 ноября в гостях против команды Сан-Марино.