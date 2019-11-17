Урманов: фигурист Самарин все время движется вперед и показывает это своей работой

Самарин занял первое место на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при, который прошел в Москве. Второе и третье места также остались за россиянами - Дмитрием Алиевым и Макаром Игнатовым соответственно. Российские фигуристы заняли весь пьедестал почета на этапе Гран-при в Москве впервые с 1998 года, тогда золото завоевал Алексей Урманов, серебро - Евгений Плющенко, бронзу - Александр Абт. В последний раз россияне занимали все три призовых места на этапах Гран-при в финале серии сезона-1998/99 (Алексей Ягудин - Урманов - Плющенко).

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Российский фигурист Александр Самарин проводит большую работу над собой и все время движется вперед. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал олимпийский чемпион 1994 года Алексей Урманов.

"Очень рад за ребят, которые вчера завоевали медали, и от всей души их поздравляю, желаю им дальнейших успехов. На сегодняшний момент картина, которая есть в мировом мужском одиночном катании, очень благоприятна для того, чтобы продвинуться и хорошо зарекомендовать себя. Уверен, что все тренеры и специалисты, которые работают с ребятами, хорошо это понимают", - сказал Урманов.

Для Самарина эта победа стала первой в карьере на этапе Гран-при, ранее в сезоне он стал вторым на этапе во Франции. Результат, показанный в Москве, позволил фигуристу выйти в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 8 декабря в Турине.

"Видно, что Самарин вырос по сравнению с прошлым сезоном, и это правильно, спортсмен должен прибавлять от сезона к сезону, это правильная динамика. Мы все давно наблюдаем за Сашей, я давно знаю его по спортивной карьере, и у меня к нему самые хорошие чувства, он большой молодец и работяга. Той работой, которую он проделывает, он показывает, что не стоит на месте и все время движется вперед", - добавил собеседник агентства.

Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2019 года, который прошел в Минске, и бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года.