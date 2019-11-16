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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Четыре из четырех. Российские фигуристы собрали все золото московского Гран-при

Среди мужчин победу одержал Александр Самарин, у женщин - Александра Трусова, в соревнованиях пар - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, среди танцоров - Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Александра Трусова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Пятый в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию завершился в Москве в субботу. Российские фигуристы завоевали на домашнем турнире восемь медалей - четыре золотые, три серебряные и одну бронзовую. На этапе было разыграно четыре комплекта наград.

После короткой программы турнирный расклад в женском одиночном турнире выглядел любопытно. Еще пару лет назад лидерство Евгении Медведевой после первого соревновательного дня было чем-то привычным, однако в нынешних условиях ее промежуточное первое место впору было считать если не сенсацией, то хотя бы весьма необычным фактом. Второй была королева четверных прыжков, запрещенных (пока) в короткой программе, Александра Трусова, третьей - американка Мэрайя Белл.

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Конечно, для всех было очевидно, что с заявленными четырьмя четверными прыжками в произвольной программе Трусовой просто не будет равных. Делай половину из них - и ты победишь, независимо от того, как катаются соперницы. И все же волнение перед прокатом 15-летней россиянки присутствовало, ведь на тренировках она допускала несвойственное ей большое количество ошибок.

И все же она победила. Упала с четверного сальхова и с тройного риттбергера, который идет в каскаде с тройным лутцем, но даже это не смогло лишить ее золота. В свой первый же взрослый сезон Трусова выиграла два этапа Гран-при и квалифицировалась в финал серии в Турине, чем очень довольна. "Я рада, что выиграла и отобралась в финал, но не откатала программы чисто, были ошибки в короткой и произвольной программах, я буду работать и надеюсь, что дальше все будет лучше", - сказала фигуристка.

Второй стала 19-летняя Медведева, причем ценность этого серебра невероятно высока. За неделю до начала российского этапа тренер спортсменки Брайан Орсер сообщил ТАСС, что ставит перед ней цель показать в Москве два чистых проката, и ей это удалось. Впервые с олимпийского сезона Медведева не допустила значительных ошибок в обеих программах, и судьи оценили это по достоинству. Третье место по итогам произвольной программы сохранила Белл.

Даже отличное выступление в Москве не помогло Медведевой квалифицироваться в финал Гран-при. Несмотря на это, Орсер в беседе с журналистами выразил удовлетворение выступлением подопечной. "Я доволен произвольной и короткой программами, это было очень важно для нее - кататься хорошо и получить достойные оценки, - сказал он. - Потому что она работала очень много - так, как еще не работала раньше".

Бойкова и Козловский сияют, дебют Столбовой не сложился

Одним из самых ярких моментов московского этапа стало возвращение в большой спорт олимпийской чемпионки 2014 года Ксении Столбовой. В паре с новым партнером Андреем Новоселовым она прекрасно исполнила короткую программу, перед произвольной они шли третьими, уступая лишь лучшим спортивным парам страны Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, а также Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову. Для красивого возвращения не хватило лишь удачной произвольной программы, однако с этим возникли проблемы. В ходе проката Новоселов допустил несколько ошибок, из-за чего они в итоге стали пятыми.

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Лидировавшие после короткой программы Бойкова и Козловский смогли показать высочайший класс и в произвольной. Практически безошибочное выступление открыло им дорогу к золоту - второму на этапах Гран-при в нынешнем сезоне. Кроме того, благодаря успеху в Москве им удалось впервые в карьере выйти в финал серии.

"Мы ставим задачи и постепенно их решаем, пусть иногда и не все удается, - сказала в беседе с ТАСС тренер спортсменов Тамара Москвина. - Сегодня Александра и Дмитрий сделали все, что должны. Два элемента не получились на четвертый уровень - ничего, будет что доработать к следующему старту".

Помешать им могли лишь двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Однако для борьбы за золото им нужно было кататься безошибочно, но уже на втором элементе - параллельных прыжках - партнерша допустила оплошность. Далее фигуристы допустили недокрут на каскаде, кроме того, тодес российской пары был оценен на третий уровень сложности при максимальном четвертом. Тарасова и Морозов стали вторыми, чем предельно осложнили себе задачу по выходу в финал серии, третье место на московском этапе заняли немцы Минерва Фабьен Хазе и Нолан Зигерт.

"Можно сказать, что это было неплохо, еще есть на чем работать, у нас есть цели, план, мы идем своим путем, - сказал Морозов после выступления. - Не расстраиваемся, видим свой прогресс сегодня, это было лучше. Идем дальше, работаем".

Остановись, мгновенье, ты прекрасно

Российские одиночники Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов шли первыми после короткой программы. В такой же очередности спортсмены завершили выступление и в произвольной, чем изрядно порадовали болельщиков и посрамили пессимистов российского мужского одиночного катания. Журналисты с удовольствием делали скриншоты итогового положения мужских соревнований - когда еще такое увидишь, как в лучшие времена Алексея Урманова, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.

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После выступления Алиев в разговоре с журналистами рассказал, что перед турниром обсуждал с Игнатовым перспективу российского пьедестала. "Вчера подумали - вот было бы круто, если бы пьедестал остался российским. Теперь это случилось, и это пробирает до мурашек", - подчеркнул Алиев.

Самарин, одержав победу по сумме двух программ, уже обеспечил себе участие в финале серии. Однако абсолютной радости от достижения не испытал, назвав это "неплохим результатом для первой половины сезона". Спортсмен в комментариях больше уделил внимание своим ошибкам, которые считает грубыми.

Алиев сохраняет свои шансы на попадание в финал, однако теперь все зависит от итогового расклада в положении в серии по окончании заключительного этапа Гран-при в Саппоро. Тренер фигуриста Евгений Рукавицын смотрит на шанс со сдержанным оптимизмом. Получил шанс на попадание в финал и Игнатов, правда, для этого ему просто необходимо выигрывать японский этап, где, к слову, выступит живая легенда мирового мужского катания, двукратный олимпийский чемпион и мировой рекордсмен Юдзуру Ханю.

Финал Гран-при не подарок, но фигуристы будут готовы

Уже второй победой на этапе серии Гран-при закрепили свое безоговорочное право на участие в финале соревнований российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Неделю назад спортсмены были первыми на этапе в Китае.

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После проката спортсмены выдохнули - по признанию Кацалапова, все силы они оставили на льду, и теперь их нужно успеть восстановить к началу декабря к поездке в Турин. Синицина заверила, что после дня отдыха фигуристы вернутся к тренировкам, чтобы в финале Гран-при выглядеть во всеоружии.

Там россиянам предстоит очное противостояние с французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном, а также другими лидерами в танцах на льду. Тренер российского дуэта Александр Жулин в беседе с ТАСС отметил - спортсмены прекрасно понимают, что финал Гран-при для них далеко не подарок, но соперничества с мировыми лидерами совершенно не опасаются: "Мы знаем, в чем нам еще нужно прибавлять, и будем готовы", - сказал Жулин.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в МосквеМедведева, Евгения Армановна
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